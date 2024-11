Pierre Gasly, coureur van Alpine, heeft al veel ervaring met Max Verstappen als coureur. Zowel in het karten als in F1 en zelfs als teamgenoot van de Nederlander weet hij als geen ander wat voor type coureur de drievoudig wereldkampioen is.

De discussie van de afgelopen week ging vooral over Verstappen en de straffen die hij ontving na incidenten in bocht vier en acht tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad voor het buiten de baan forceren van Lando Norris. De Nederlander kreeg twee keer tien seconden straf, waarbij Verstappen kon leven met zijn straf in bocht acht maar niet met die in bocht vier. Sindsdien heeft zo'n beetje iedereen zijn zegje gedaan of een vraag gekregen over de rijstijl van Verstappen.

Gasly over rijstijl Verstappen

Ook Gasly heeft tegenover Motorsport-Total zich nu uitgelaten over Verstappen en zijn rijstijl. De Fransman erkent dat het anders racen is tegen Verstappen dan tegen elke andere coureur, omdat de Nederlander de grenzen opzoekt en risico durft te nemen waar andere coureurs dat niet durven. “Als je tegen hem racet, lijkt de uitkomst meestal een beetje anders dan tegen andere coureurs. Of het eerlijk is of niet is een andere vraag, maar het wordt gegarandeerd hard racen.”

Gasly zag Verstappen in het karten al zo racen

Volgens Gasly zal iedereen die tegen Verstappen heeft gestreden, hetzelfde zeggen over de ervaring die ze ermee hebben. “Iedereen die tegen hem heeft geracet, zegt hetzelfde. Ik belandde vaak [in het karten] op het gras omdat Max achter me begon. Dat is gewoon de manier waarop hij toen [tijdens het karten] reed. Maar hij is behoorlijk slim in het uitbuiten van de reglementen en het verleggen van de grenzen. En als je voor het wereldkampioenschap vecht, verwacht je dat gewoon van iemand als hij.”

