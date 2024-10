Max Verstappen werd teleurstellend zesde in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen weekend, nadat hij 20 seconden langer stil moest staan bij de pitstop. Zijn tactiek om tijdstraffen te incasseren, hielp de Red Bull Racing-coureur echter en dit is waarom.

Verstappen begon de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez vanaf de tweede positie. Carlos Sainz startte vanaf de pole, maar moest de leiding afstaan aan de Limburger. Er was een lange safety car-periode voor de crash van Yuki Tsunoda en Alexander Albon, en na de herstart herpakte Sainz zich. Hij remde Verstappen uit voor de eerste bocht en reed naar de overwinning. Verstappen probeerde vervolgens Lando Norris achter zich te houden, maar duwde de McLaren buiten de baan in bocht 4 en bocht 8. Voor beide incidenten kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden, een totaal dus van 20 seconden. Verstappen viel terug naar P6 en bleef daar, aangezien hij niet de snelheid had om de Mercedessen voor hem bij te houden. Hij kreeg na de race nog twee strafpunten op zijn superlicentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner bevestigt gesprekken met Colapinto: 'Zou slechte teambaas zijn als ik dat niet onderzoek'

Verstappen P6 in plaats van P4

Door de divebomb van Verstappen op Norris in bocht 8, werden ze allebei ingehaald door Charles Leclerc. Omdat de FIA tegenwoordig voor dit soort vergrijpen tijdstraffen uitdeelt in plaats van drive-through of stop-and-go penalty's, kon Verstappen voor de McLaren blijven. Maar de pace om Norris en de Ferrari's te verslaan, had hij simpelweg niet. De Red Bull heeft het erg lastig op de harde band, waar de grip er al snel uit is. Verstappen kon de Mercedessen, die onderling aan het vechten waren, terwijl George Russell schade had aan zijn voorvleugel, niet bijbenen, en tegelijkertijd kon Kevin Magnussen in zijn Haas zelfs tijd goedmaken op de kampioenschapsleider. Had Verstappen geen tijdstraffen gekregen, dan was hij waarschijnlijk als vierde aan de finish gekomen.

OOK INTERESSANT: Red Bull geeft Pérez gerepareerde vloer in plaats van nieuw exemplaar

Norris P2 in plaats van P1

Norris zat compleet vast achter Verstappen, totdat zijn rivaal in ronde 25 van 71 naar binnen werd geroepen voor de enige pitstop. Toen iedereen uiteindelijk van banden was gewisseld, lag de McLaren-coureur maar liefst 14 seconden achter Sainz. Leclerc maakte een cruciale fout bij het uitkomen van de laatste bocht met nog 9 ronden te gaan, waardoor hij de tweede plek verloor. Het gat tussen Sainz en Norris was toen nog maar acht en een halve seconde, en toen de zwart-witgeblokte vlag uithing zat er minder dan vijf seconden tussen de twee. Had Norris niet lang vastgezeten achter Verstappen, maar de Nederlander gewoon voorbij was gegaan zonder problemen waardoor hij op Sainz had kunnen jagen, dan had hij de snelheid gehad om de zege te pakken.

Weten we zeker dat Norris had gewonnen in Mexico-Stad, als hij niet door Verstappen was opgehouden? Dat zullen we natuurlijk nooit weten, maar Verstappen weet dat het niet langer zijn taak is om zelf zoveel mogelijk punten te pakken, maar ervoor zorgen dat Norris zoveel mogelijk punten verliest.

Door als zesde te finishen en Norris op te houden, waardoor de McLaren tweede werd, verloor Verstappen 10 punten. Was Norris eerste geworden en hijzelf vierde, dan was hij 13 punten op zijn rivaal kwijtgeraakt.

Gerelateerd