Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt bij Auto Motor und Sport dat Franco Colapinto een doelwit is voor het Oostenrijkse team. De vervanger van Logan Sargeant heeft bij Williams weten te imponeren en ook het team van Max Verstappen lonkt naar de diensten van de 21-jarige Argentijn.

Colapinto is sinds de Grand Prix van Italië volwaardig Formule 1-coureur, als opvolger van Sargeant. De Amerikaan was volgens teambaas James Volwes toch wel iets te vaak betrokken bij een klapper en de Grand Prix van Nederland was dan ook het laatste optreden van Sargeant in de Formule 1. Colapinto rijdt bij Williams met de kennis dat hij niet kan knokken voor een langer verblijf bij het team als vaste coureur. Carlos Sainz sluit namelijk vanaf 2025 aan bij de renstal.

Uitleenbeurt Colapinto niet wenselijk

De naam van Colapinto is de afgelopen weken in verband gebracht met het nog altijd in te vullen plekje naast Nico Hülkenberg bij Kick Sauber in 2025. Toch lijkt Williams vooral een uitleenbeurt in gedachten te hebben, daar waar teams vooral de jongeling in vaste dienst willen nemen. Ook Helmut Marko wijst zo'n leenconstructie af: "We willen Colapinto helemaal of helemaal niet."

Plicht van teambaas om mogelijk Colapinto te onderzoeken

Desondanks praat teambaas Christian Horner wel met de Argentijnse coureur over een eventuele toekomst bij Red Bull Racing. "Colapinto is een interessante coureur. Voor iedereen is hij verrassend veel beter dan de Formule 2 doet vermoeden. Ik zou een slechte teambaas zijn als ik niet zou onderzoeken of hij beschikbaar was", vertelt Horner. Of het nu om het zitje naast Max Verstappen gaat of een plekje bij het Visa Cash App RB-team, dat wordt niet duidelijk. Wel zou Colapinto klaar zijn om naast Verstappen te zitten bij Red Bull, zo vermoedt Vowles: "Hij is sterk genoeg om de rol naast Max op zich te nemen."