Sergio Pérez gaat momenteel door een zeer lastige fase in zijn carrière en de Mexicaan lijkt op het punt te staan om uit de Red Bull gehaald te worden. Eén van zijn mogelijke vervangers zou Franco Colapinto kunnen zijn en zelfs Pérez' hoofdsponsor, de steenrijke Carlos Slim, heeft wel oren naar een samenwerking met de Argentijn.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Artikel gaat verder onder video

Interesse in Colapinto

Jack Plooij zei eerder deze week zelfs dat Red Bull er helemaal klaar mee is, twintig miljoen neer wil leggen bij Williams en daarmee Colapinto volgend seizoen naast Max Verstappen wil posteren. Voor Red Bull is het droppen van Pérez echter mogelijk een duur geintje, daar Telmex-oprichter Slim met een behoorlijke zak geld achter zijn landgenoot staat. Nu blijkt Slim echter toch ook wel bovengemiddeld geïnteresseerd te zijn in een samenwerking met Colapinto: "We zijn met heel veel verschillende coureurs samen geweest", zo begint hij te spreken in een interview met ESPN.

Niks te maken met Checo

Slim somt op: "We hebben met Bruno Senna gewerkt, hebben met Pietro Fittipaldi gewerkt en hebben met twee Mexicaanse coureurs gewerkt: Checo en Esteban Gutiérrez. Als er de kans bestaat om samen te werken met Franco, heeft dat verder niks te maken met Checo", benadrukt hij wel. "We willen Latijns-Amerikaanse coureurs altijd ondersteuning bieden en Franco doet het heel goed. Ons belangrijkste project blijft echter zonder twijfel het blijven bouwen aan de ontwikkeling van Mexicaanse coureurs. Checo representeert ons daar allemaal in, zonder twijfel." Eerder liet Slim al weten dat de kans bestaat dat de steun aan Red Bull mogelijk gaat stoppen, waardoor het ook steeds aannemelijker lijkt dat Pérez zijn biezen moet pakken bij het team.

Gerelateerd