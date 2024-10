De schadepost bij Red Bull Racing begint ook aardig op te lopen. Sergio Pérez is in 2024 al diverse keren in de bandenstapels geëindigd en Helmut Marko legt bij Auto Motor und Sport dat dit inmiddels ook effect heeft op de onderdelen die 'Checo' krijgt.

De Formule 1-teams hebben in 2024 een limiet op de uitgaven, van 135 miljoen dollar. De budgetcap is sinds 2021 onderdeel van de Formule 1 en ook schadegevallen worden uit het potje betaald. De Mexicaan heeft, naar verluidt, al meer dan vier miljoen dollar aan schade opgebracht en dat zorgt er weer voor dat de updates van Red Bull enigszins in gevaar komen.

Vloer RB20

Voor het raceweekend in Brazilië is Marko dan ook helder. In plaats van dat de Mexicaan wordt voorzien van een compleet nieuwe vloer, krijgt de zesvoudig racewinnaar een vloer die gerepareerd is. Het heeft alles te maken met de klappers, eerder in het seizoen. "Sergio Perez heeft de laatste tijd zoveel crashes gehad dat er alleen reparaties zijn uitgevoerd. Pas als er te veel reparaties zijn, krijgt hij een nieuwe [vloer red.]", zo bevestigt Marko.

Getting ready for another São Paulo Sprint weekend 🤩#F1 || #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/R7LlGaTMK1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 30, 2024

