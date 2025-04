Volgens Rudy van Buren heeft het incident tussen Oscar Piastri en Max Verstappen, waaruit de vijf seconden straf voor de Nederlander voortkwam, precies aangetoond waar het grote probleem in de reglementen zit.

Afgelopen zondag kwam Piastri vanaf P2 net iets beter van zijn startplek weg dan polesitter Verstappen. Dat zorgde ervoor dat het duo samen de eerste bocht in ging, waarbij de wedstrijdleiding aangaf dat het de bocht van de Australiër was. Verstappen zat aan de buitenkant, maar het circuit hield op. De Nederlander koos ervoor om bocht twee af te snijden, en de wedstrijdleiding deelde daarvoor een tijdstraf uit, omdat Verstappen in hun ogen een blijvend voordeel behaalde.

Straf is terecht, maar de regels zijn het probleem

In het Viaplay-programma In de Slipstream bespreken Kees van der Grint en Van Buren het moment, waarbij Van der Grint de straf begrijpt, maar de regels vooral als een probleem ziet. "Ja, die straf was volkomen terecht, omdat het reglement zo is. Vraag je [aan mij, red.]: is het reglement goed? Dan vind ik dat nog steeds niet," benadrukt Van der Grint. Aan de buitenkant van bocht één van het Jeddah Corniche Circuit ligt asfalt en niet bijvoorbeeld een grindbak. "Wat gebeurt er nu als je voluit rechtdoor rijdt? Dan pak je tien à twaalf seconden voorsprong en krijg je vijf seconden straf. Wat dan? Het grootste probleem is het circuit. Staat daar een muur, dan moet er iemand remmen," stelt de voormalig Bridgestone-topman.

Racen tot aan de apex

Van Buren vindt de straf niet terecht, maar is wel van mening dat het incident de zwakte van de regels heeft blootgelegd. In zijn ogen is het een race tot aan de apex geworden. "Ik denk dat dit de problemen in de regels duidelijk maakt. Beide coureurs gaan op het scherp van de snede die bocht in. Ik had, als de situatie omgedraaid was, niet verwacht dat er iets anders zou gebeuren, omdat beiden voor de volle honderd procent gaan – binnen het reglement, dat nu toestaat om tot aan de apex te racen."

Stewards spelen invloed in resultaat

Daarnaast hebben de stewards volgens hem de wedstrijd grotendeels bepaald. "Uiteindelijk halen ze gewoon de angel uit de wedstrijd op een discutabel moment." Van Buren stelt dat de wedstrijdleiding al milder was door slechts een tijdstraf van vijf seconden uit te delen, wat suggereert dat er toch twijfel was bij de stewards. Daarnaast kreeg Verstappen in 2021, bij een vergelijkbaar incident, de optie om de plek terug te geven aan Lewis Hamilton. "In mijn ogen gaan beide coureurs tot de limiet. Dit laat het probleem van de huidige regels zien, en ik denk dat dáár het probleem zit," aldus Van Buren.

