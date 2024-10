Sergio Pérez voert in 2024 in ieder geval één lijstje aan, maar dan wel het lijstje waar geen enkele coureur koploper van wil zijn. Zo is de Mexicaan dit seizoen meer dan eens betrokken geweest bij een klapper en is hij met kop en schouders de lijstaanvoerder in het klassement om het hoogste schadebedrag.

De Formule 1-carrière van Pérez leek in 2024 aan een zijden draadje te hangen. Dat had vooral te maken met de vormdip van de Mexicaan, maar ook de vele schuivers van 'Checo'. In eerste instantie leek er een vervanging aan te komen na de zomerstop, maar al vrij snel werd bekend dat Pérez ook nog altijd na de rustpauze in augustus Red Bull-coureur zou zijn. Desondanks kost de Mexicaan het Oostenrijkse team ook veel geld en dat gaat ook af van ontwikkelingsbudget.

Pérez voert verkeerde lijst aan

Pérez heeft na de race in Singapore en naar schatting een bedrag van zo'n 4,5 miljoen dollar gereden. Het duo van Williams is daaronder terug te vinden. Logan Sargeant was evenals Pérez diverse keren bij een klapper betrokken en ook Alexander Albon staat in de top drie van de 'brokkenpiloten'. Carlos Sainz heeft bijna twee miljoen dollar aan schade op zijn naam staan en Yuki Tsunoda sluit de top vijf af met 1,6 miljoen aan schade. Max Verstappen heeft hier en daar ook wat onderdelen beschadigd en kost Red Bull iets meer dan 900.000 dollar, zo berekende basspro24chevy op Reddit.

