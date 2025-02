Sergio Pérez is inmiddels vertrokken uit de Formule 1 nadat de Mexicaan een jaar beleefde om heel snel te vergeten. Hoewel het erop lijkt dat zijn avontuur in de koningsklasse ten einde is, zou hij toch in de belangstelling staan om volgend seizoen een stoeltje te bemachtigen.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is uiteindelijk gebeurd.

Nog geen vaarwel

Dat gebeurde nadat Pérez en zijn entourage toch lange tijd volhielden dat zij ook gewoon in 2025 bij Red Bull Racing op de grid te zien zouden zijn. Uiteindelijk hebben zij toch lijdzaam moeten toezien hoe Red Bull ervoor koos om te gaan voor de diensten van de jongere Liam Lawson, terwijl Isack Hadjar doorgeschoven werd naar het team van Racing Bulls. Voorlopig is het dus over met het Formule 1-avontuur van de rijder uit Guadalajara, al is zijn entourage nog niet van plan om deelname uit de koningsklasse definitief vaarwel te zeggen.

Caddilac

Het Spaanse Marca weet namelijk te melden dat Pérez nadrukkelijk in beeld zou zijn bij het aankomende Caddilac. Het nieuwe team mikt op in ieder geval één ervaren coureur voor line-up naast een Amerikaans jong talent en dus geldt de Mexicaan, die tevens marketingtechnisch natuurlijk een ontzettend interessante optie is, als een uitstekende kandidaat. Bovendien neemt hij natuurlijk ook een bak aan sponsorgeld mee, wat ook zeker welkom is voor een nieuw team. Ook Marcus Ericsson wordt verrassend in verband gebracht met het team.

