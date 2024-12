Druk op vervangers Pérez en Hamilton als teamgenoot Verstappen en Russell enorm

Drie van de vier topteams in F1 voeren in 2025 veranderingen door, waarbij twee nieuwe namen op jonge leeftijd meteen de druk zullen voelen om voorin het veld te rijden en te presteren. Gaan deze jonge coureurs dit aankunnen en zich kunnen weren tegen de beste coureur in de koningsklasse?

Alleen McLaren zal in 2025 met hetzelfde rijdersduo als in 2024 aan de start staan. Dit betekent dat er voorin het F1-veld behoorlijk wat gaat veranderen. Bij Mercedes en Ferrari waren de veranderingen al duidelijk, maar bij Red Bull is het sinds woensdag en donderdag ook officieel dat Max Verstappen in 2025 een nieuwe teamgenoot gaat krijgen. De druk zal er, ondanks dat het wellicht niet helemaal eerlijk is, meteen op gaan liggen.

Teamgenoot Verstappen zal druk meteen voelen

Verstappen heeft in zijn tijd bij Red Bull tot nu toe vier teamgenoten gehad. Het begon met Daniel Ricciardo, die misschien wel van alle coureurs die in hetzelfde team hebben gezeten als de viervoudig wereldkampioen de beste prestaties liet zien. Daarna koos Red Bull voor twee jonge coureur: Pierre Gasly en Alexander Albon. In allebei de gevallen was het allesbehalve een succes en was het gat richting Verstappen enorm. De Nederlander stond er voorin alleen voor tegen de twee auto's van Mercedes. In 2021 kwam Sergio Pérez naar het team. De Mexicaan presteerde vooral in 2021 en 2022 naar behoren. In 2023 werd het al minder en in 2024 stortte zijn prestaties helemaal in. Dit is dan ook de reden dat de Mexicaan uiteindelijk is vervangen.

Liam Lawson is de volgende die de kans gaat krijgen als teamgenoot van Verstappen, waarbij hij Yuki Tsunoda en Isack Hadjar af heeft getroefd. Een jonge coureur vanuit de eigen Red Bull-opleiding dus, zoals Gasly en Albon dat ook waren. Toen was dat allesbehalve geen succes in een auto die toen achter Mercedes de beste auto van de grid was. Nu heeft Red Bull achter McLaren en Ferrari de derde auto van de grid en had zelfs Verstappen het al lastig om stabiel top vijf te rijden. Lawson zal de druk ook meteen voelen, aangezien de concurrentie voorin groot is en Red Bull wel met twee auto's voorin wil rijden. Iets wat met Pérez niet meer lukte. Daarnaast zal het ook van de tweede coureur af gaan hangen of het team mee kan doen om de titel bij de constructeurs.

Ook Mercedes kiest voor jonge vervanger Hamilton

Bij Mercedes was het voordat 2024 begonnen was duidelijk dat Lewis Hamilton na 2024 weg zou gaan bij Mercedes. De Brit gaat naar een concurrent van de Silver Arrows, Ferrari, om daar een poging te wagen zijn achtste titel te veroveren. Mercedes was vervolgens druk bezig om een vervanger te vinden en deed zelfs een poging bij Verstappen. Deze poging bleek, ondanks volgens Verstappen 'constructieve gesprekken', niet succesvol. Vervolgens ging Mercedes over tot plan B.

Dit bleek de getalenteerde Andrea Kimi Antonelli te zijn, die amper een seizoen in F2 heeft gereden en dus in 2025 al meteen zijn debuut gaat maken in de koningsklasse bij een topteam. De Italiaan zal achter George Russell, de kopman van het team, echter ook meteen moeten gaan presteren zoals dat ook wordt verwacht van de tweede coureur bij Red Bull. De situatie is eigenlijk hetzelfde. Van Russell mag verwacht worden dat hij voorin te vinden gaat zijn met een Mercedes die eind 2024 een stuk competitiever was dan begin van het jaar. Antonelli zal vervolgens met zijn prestaties gaan bepalen of Mercedes in 2025 wel serieus mag gaan denken aan het kampioenshap bij de constructeurs en of het team twee coureurs voorin het veld gaat hebben. Het lijkt echter wel veel gevraagd voor een coureur die nog erg jong is en amper ervaring heeft in F2, laat staan in een F1-auto.

Ferrari kiest compleet andere aanpak dan Red Bull en Mercedes

Ferrari zal tevreden zijn over hoe het seizoen 2024 verlopen is, ondanks dat ze net het kampioenschap bij de constructeurs mis zijn gelopen. Ferrari was begin 2024 nog het derde team van de grid, maar dankzij upgrades tijdens het midden van het seizoen kon het meerdere races winnen en eindelijk weer zeggen dat het de snelste auto van de grid had. Voor het seizoen werd al duidelijk dat Carlos Sainz, ondanks prima prestaties, geen contractverlenging zou krijgen en na 2024 vertrekken ging bij het Italiaanse team. Hij gaat naar Williams.

Ook de vervanger was meteen bekend: Hamilton. De Brit gaat bij Ferrari een poging wagen om zijn achtste titel te veroveren en zijn status als 'GOAT' van F1 te bevestigen. Hiervoor zal hij echter niet alleen McLaren, Red Bull en Mercedes te snel af moeten zijn, maar ook teamgenoot Charles Leclerc. Leclerc is de afgelopen jaren de kopman van het team geweest, maar zal nu serieuze concurrentie krijgen. Ferrari heeft nu tevens een auto waarmee het om alles kan gaan strijden in 2025, iets wat heel lang geleden is voor het historische team. De vraag is of Leclerc en Hamilton in hetzelfde team ook voor het team zelf goed gaat aflopen, want ook het kampioenschap bij de constructeurs is een serieuze mogelijk in 2025.

Stabiliteit voor McLaren in 2025

Het enige team waar alles hetzelfde gaat blijven is het team dat in 2024 kampioen werd bij de constructeurs: McLaren. Met Oscar Piastri en Lando Norris heeft McLaren in 2023 en 2024 enorme stappen gezet en ging het van een team dat achter in het veld zat - begin 2023 - naar een constructeurskampioenschap eind 2024. In 2025 hoopt McLaren ook een serieuze poging te wagen bij de coureurs om de reeks van Verstappen ten einde te brengen.

Zowel Norris als Piastri zullen echter aan 2025 beginnen met de aspiraties om wereldkampioen te worden, zoals dat ook zal gelden voor Verstappen, Leclerc, Hamilton en Russell. De vraag is, net zoals bij Ferrari, of dit onderling binnen het team goed gaat aflopen. Zeker als McLaren, zoals dit jaar lang het geval was, niet op tijd een keuze durft te maken wat betreft hun kopman gedurende het seizoen.

Conclusie

In het gevecht om het kampioenschap bij de coureurs lijkt het meer dan ooit open te liggen. Piastri, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell en Verstappen zullen allemaal het idee hebben dat ze in 2025 wereldkampioen kunnen worden met hun auto. Bij de constructeurs in 2025 zal de druk vooral bij de twee nieuwe coureurs van Red Bull en Mercedes liggen: Lawson en Antonelli. Dat Ferrari en McLaren het beste rijdersduo hebben in 2025 mag duidelijk zijn, waardoor een poging om een kampioenschap bij de constructeurs te winnen voor Mercedes en Red Bull afhankelijk zal zijn van hoe Lawson en Antonelli gaan presteren. Als ze er meteen staan en het aantal foutjes minimaal is, is een kampioenschap bij de constructeurs mogelijk. Als ze er niet staan en de fouten in grote aantallen aanwezig zijn, dan lijkt het een tweestrijd te worden bij de constructeurs.

