Max Verstappen heeft vanaf aankomend F1-seizoen een nieuwe teamgenoot. Liam Lawson kreeg namelijk de promotie bij Red Bull Racing, nadat Sergio Pérez was ontslagen. Hij was echter niet de enige kanshebber. Uit Drive to Survive is gebleken dat Daniel Ricciardo ook werd overwogen.

Met 'Checo' aan zijn zijde won Max Verstappen vier rijderskampioenschappen, maar door het verlies van de constructeurstitel besloot Red Bull dat zijn tijd in de Formule 1 erop zat. Afgelopen december moest Pérez zijn koffers pakken. Lawson, die zelf een vervanger was van de eveneens teleurstellende Ricciardo bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant, heeft het stoeltje gekregen. Yuki Tsunoda zal het bij de Racing Bulls moeten doen met rookie Isack Hadjar. Niet alleen Pérez maar ook Ricciardo is dus vertrokken, maar de Australiër werd overwogen voor een tweede kans bij Red Bull Racing. Dat heeft Crash.net kunnen halen uit het nieuwe seizoen van de Netflix-documentaire Drive to Survive, wat op vrijdag 7 maart uitkomt.

Kansen met Ricciardo?

"Als we zo doorgaan, dan zijn we f*cked", zegt teambaas Christian Horner over het constructeurskampioenschap in een van de afleveringen. "Wat gaan we doen aan onze Mexicaan [Pérez]? Ik begin te denken dat we steeds minder profijt hebben met hem. Dit weekend moeten we nauw op onze andere coureurs letten. Ik ben een groot fan van Daniel. Competitief is hij momenteel niet, maar we weten waartoe hij in staat is. Ik kan ruiken dat daar kansen liggen." Ricciardo is vervolgens te zien in een briefing met Paul Smith.

Horner zag toch geen succes bij Ricciardo

"Ik weet niet hoeveel ze aan het publiek hebben laten zien dat 'Checo' op het randje zit", vertelt de Australische coureur tegen het hoofd van communicatie bij Red Bull Racing. En Smith reageert: "Hoe Christian het tot dusver heeft gezegd is op een manier laten zien dat ze 'Checo' nog veel support geven, toch? In tegenstelling tot: 'We gaan f*cking 'Checo' vervangen, he is f*cked, Ricciardo zit erin [in de Red Bull], Liam gaat naar VCARB...'" Ricciardo rook kansen en zou lachend te zien zijn, antwoordend: "Er zitten mooie dagen aan te komen!" Smith vertelt hem dat hij indruk moeten maken op Silverstone om daarna Pérez te mogen vervangen. "Jouw taak, ik denk dat Christian de tijd neemt om hier te zien wat er gebeurt, en hij heeft succes nodig."

Dat succes kwam er niet. Ricciardo, die op deze manier de eerste keus leek voor het stoeltje van Pérez, werd dertiende tijdens de Britse Grand Prix, terwijl Tsunoda de punten terechtkwam. Sindsdien begon Red Bull haar pijlen te richten op Lawson die, zoals ook in Drive to Survive is te zien, "helemaal gek wordt om niet te kunnen racen". De Nieuw-Zeelander mocht echter de op een gegeven moment ontslagen Ricciardo vervangen na Singapore en pakte meteen punten op het Circuit of the Americas door maar liefst tien posities te winnen.

