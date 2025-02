Zorgen om Lawson bij Red Bull: "Hoop dat hij mijn ongelijk bewijst"

Analist en voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok vreest dat Liam Lawson te vroeg in zijn loopbaan de stap naar Red Bull Racing heeft gezet. Lawson heeft elf Grands Prix aan ervaring, maar zal het nu moeten opnemen tegen viervoudig regerend wereldkampioen Max Verstappen bij Red Bull.

Lawson reed in 2023 vijf Grands Prix bij AlphaTauri, en voegde hier in 2024 nog zes weekenden aan toe toen hij Daniel Ricciardo verving bij Visa Cash App RB. Yuki Tsunoda versloeg Lawson in zowel het kwalificatieduel als in de puntentelling, maar toch kwam de 23-jarige Lawson in aanmerking tot promotie naar Red Bull. Hij wordt hier de vijfde verschillende teamgenoot van Verstappen in zijn tijd bij het team uit Milton Keynes. Red Bull heeft sinds het vertrek van Ricciardo nooit een coureur weten te vinden die gewaagd is aan Verstappen - Pierre Gasly en Alex Albon werden allebei snel vervangen, terwijl Sergio Pérez in 2024 achtste stond waar Verstappen wereldkampioen werd.

Te vroeg in het stoeltje

Gasly en Albon kenden allebei succesvolle loopbanen na hun vertrek bij Red Bull, maar konden het niet waarmaken als jongelingen op het hoogste niveau. Chandhok vreest dat Lawson het zelfde zou kunnen overkomen. "Ik maak me een beetje zorgen dat hij te vroeg in dat stoeltje zit," zo redeneerde Chandhok tijdens de uitzending van F1TV op donderdagochtend. "Je loopt het risico dat hij de volgende is in de rij van coureurs die te vroeg in hun carrière worden afgeserveerd. Maar als ze hem en Yuki nog een jaar bij Racing Bulls houden, iemand anders daar [bij Red Bull Racing] nog een jaar of twee laten rijden en Liam dan een kans geven als hij wat meer ervaring heeft... Ik hoop echt dat hij mijn ongelijk bewijst."