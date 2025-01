Red Bull-topman Helmut Marko vertelt destijds al zijn focus te hebben gericht op een piepjonge Max Verstappen, om van hem de volgende grote naam in de Formule 1 te maken. Een beslissing waar de Oostenrijker uiteraard geen spijt van heeft.

Max Verstappen is inmiddels een niet meer weg te denken naam uit de Formule 1. De Nederlander heeft al tien seizoenen in de sport achter zijn naam staan, en legde de afgelopen vier jaar achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap. Voor Red Bull Racing is Verstappen logischerwijs de grote man, maar dat is niet altijd zo geweest. Zo was het tussen 2010 en 2013 Sebastian Vettel die vier keer wereldkampioen werd voor de Oostenrijkse grootmacht, en daarna leek Daniel Ricciardo de nieuwe ster te gaan worden.

Gekozen voor Verstappen

Ricciardo vertrok eind 2018 echter bij Red Bull Racing, omdat het team zich volgens hem te veel op Verstappen focuste. Iets wat Helmut Marko erkent: "Toen Sebastian Vettel eind 2014 bij ons vertrok, waren we op zoek naar een jong en spraakmakend talent om hem te vervangen", vertelt hij bij Autosprint. "We kozen Verstappen. Om eerlijk te zijn: Max is op een ander level dan zijn concurrentie en Vettel [destijds]. Toen ik mij op Max focuste, gingen de dingen goed."

Goede investering

De Red Bull Racing-topman vervolgt: "Zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje in 2016 liet zien dat het de juiste beslissing was. Als ik mij op Ricciardo had gericht, was hij misschien wereldkampioen geworden. Maar ik koos een ander pad en heb daar absoluut geen spijt van. Ik heb erg veel teruggekregen uit de investeringen die ik in Verstappen heb gedaan."

