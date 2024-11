Helmut Marko heeft zijn mening gegeven over de kansen van Red Bull Racing in het kampioenschap bij de constructeurs. De Oostenrijkse adviseur stelt tevens dat het team hoopt op regen komend weekend.

Voor Red Bull is de situatie in 2024 drastisch veranderd. Van het team dat in 2022 en 2023 de koningsklasse domineerde, is eigenlijk niks meer over. Sterker nog: twee teams hebben momenteel een snellere en consistentere auto: McLaren en Ferrari. McLaren staat momenteel bovenaan bij de constructeurs met 566 punten, gevolgd door Ferrari met 537 punten en Red Bull met 512 punten.

Marko sluit kampioenschap constructeurs uit, schrok van tempo Red Bull op hards

In gesprek met Kleine Zeitung zegt Marko wat hij eerder deze week ook al stelde: een kampioenschap bij de constructeurs is door Red Bull zelf al uitgesloten. "Totaal onrealistisch, zelfs. Op dit moment heeft Ferrari de snelste auto, en twee sterke coureurs die beiden met de top mee kunnen komen. Daarom zijn zij naar mijn mening zelfs de favoriet voor het kampioenschap." Marko schrok afgelopen weekend vooral van de prestaties die de RB20 leverde op de hards. "Onze prestaties op de hards waren echt schrikbarend."

Marko hoopt op regenachtige omstandigheden in Brazilië

Marko weet dat, in droge en normale omstandigheden, Ferrari en McLaren een voordeel hebben. De Oostenrijker hoopt dan ook dat de voorspellingen van komend weekend, veel regen, uit gaan komen. "Als de weersvoorspellingen kloppen, is er kans op regen. Verstappen heeft altijd zijn kracht in de regen laten zien. Als de auto dan goed afgesteld is [als het regent], zouden we in de top drie moeten kunnen eindigen."

