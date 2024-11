David Coutlhard en Eddie Jordan, voormalig coureur en teambaas respectievelijk in F1, hebben zich uitgesproken over het moment van de rode vlag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo.

Eerder maakte Jordan al met woorden duidelijk dat hij van mening was dat de FIA en de mensen in F1 in het algemeen graag hebben dat Lando Norris wereldkampioen wordt in 2024 en proberen Verstappen daar waar mogelijk te dwarsbomen. Jordan heeft in de podcast Formula For Succes nog wat meer uitgehaald. Daarbij gaat hij terug naar het raceweekend in São Paulo en dan vooral de kwalificatie. Verstappen haalde door een rode vlag Q3 niet. Op het moment van de crash stond Verstappen op P10, maar op het moment van de rode vlag - die lang op zich liet wachten, stond hij twaalfde en was het klaar na Q2 voor Verstappen. Jordan begrijpt nog steeds niet waarom die rode vlag zolang op zich liet wachten. "Die rode vlag sloeg nergens op. Het was gewoon een fout! Hij werd er compleet door genaaid of niet dan?"

Coulthard komt met reactie

Het is vervolgens aan Coulthard om te reageren. De Schot houdt zich wat meer op de vlakte. "Ik kan niet zeggen wat jij net gezegd hebt. Maar in mijn tijd, en dat heb ik volgens mij ook wel eens eerder verteld, werd ik een keer midden in de kwalificatie eruit geplukt. Dat was in Monaco, en toen kwamen ze later naar me toe dat ik dat allemaal niet nog een keer moest doen. Dat doet emotioneel en mentaal echt wel wat met je als coureur zijnde. Dan sta je gewoon in één keer op een andere plek op de startopstelling."

