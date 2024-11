De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo moest verplaatst worden van de zaterdagmiddag naar de vroege zondagochtend. Er kwamen zware onweersbuien over het circuit van Interlagos, waardoor het schema op de schop moest. Pirelli snapt echter niet waarom de FIA dit besluit nam en sluit zich aan bij de kritiek van Lewis Hamilton.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali verontschuldigde zich voor het uitstellen van de kwalificatie in Brazilië. "Zoals je weet, hebben wij geen controle over het weer. Het is balen, maar het is onveilig om in deze omstandigheden te rijden. Dat is het simpelweg gewoon." Hamilton onderbrak het interview bij F1 TV en liet weten dat hij maar al te graag de baan op had gewild. "Dit is belachelijk. We moeten naar buiten, ík wil naar buiten!", riep de zevenvoudig wereldkampioen. "Als je ons nou betere regenbanden geeft of bandenwarmers, dan hadden we in deze omstandigheden gewoon kunnen rijden. Ik zet je nu voor het blok, hè?", zo lachte hij het af bij Domenicali. Pirelli is het met Hamilton eens dat de full wets verbeterd moeten worden, en die verbetering gaat er ook komen, maar volgens de bandenfabrikant had de kwalificatie gewoon door kunnen gaan op zaterdag.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes zet vizier al 2025: 'Strijden nergens meer om dit jaar'

Testdagen gemist

"Het klopt dat we de performance van de regenband moeten verbeteren om een goede overlap met de intermediates te creëren", begon Pirelli Motorsport-directeur Mario Isola tegenover Autosport. "Dat is ons doel. Volgend jaar zullen we een nieuwe regenband hebben met een aantal kleine aanpassingen. Helaas hadden we niet de mogelijkheid om veel te testen met de regenband op een circuit die veel van het rubber vergt. Dat is nou precies wat we missen. We hebben de groeven een beetje veranderd, hebben aan de constructie van de band gewerkt en zelfs aan een nieuwe compound. We hebben een verbetering gevonden. Ik kan alleen nog niet zeggen of het genoeg is of niet."

OOK INTERESSANT: Clarkson duidelijk over Verstappen en Hamilton: "Eén van hen de grootste aller tijden"

Gewoon langzamer rijden

Waarom de kwalificatie geen doorgang vond op de zaterdag, is voor Isola nog onduidelijk. "Ik weet niet waarom [wedstrijdleider] Niels [Wittich] besloot geen groen licht te geven voor de sessie. Ik weet niet of het ging om het zicht, de plassen water wat kan leiden tot aquaplaneren, of iets anders. Ik heb Niels daar niet over gesproken, dus ik heb daar geen informatie over. Als het puur gaat om de performance [van de regenband], dan moeten ze maar gewoon langzamer rijden. Meer is het niet. En de snelste van de langzame auto's klokt dan de beste tijd. We zijn ons er van bewust dat we de performance van de regenband moeten verbeteren, maar het is niet zo dat je met deze regenbanden niet kan rijden."

Gerelateerd