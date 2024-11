Mercedes zet vizier al 2025: 'Strijden nergens meer om dit jaar'

Mercedes zal de laatste drie Grand Prix-weekenden van 2024 voornamelijk bezig zijn met het voorbereiden van de W16, de challenger van aankomend jaar. Het Duitse fabrieksteam staat op de vierde plek in het constructeurskampioenschap, maar staat 162 punten achter Red Bull op de derde plek, en 296 punten los van Aston Martin op de vijfde plaats.

Met nog drie races en één sprintrace te gaan, is het onmogelijk voor Mercedes om nog een plek te winnen of te verliezen in het klassement. Zelfs al zouden ze elk punt halen, en Red Bull Racing scoort geen één punt meer, zouden ze nog steeds één punt tekort komen om als derde te eindigen. Het wordt de eerste keer sinds 2012 dat Mercedes buiten de top drie eindigt in het constructeurskampioenschap - toen werd het team, bestaande uit Nico Rosberg en Michael Schumacher, vijfde, en Lewis Hamilton aangetrokken voor het aankomende jaar.

Basis onder de knie krijgen

Nu moet Mercedes McLaren, Ferrari en Red Bull voor zich dulden, en bezetten George Russell en Hamilton respectievelijk de zesde en zevende plaats in het klassement. Hamilton vertrekt aan het einde van het seizoen na dertien jaar trouwe dienst, maar het team houdt beide benen op de grond en focust zich enkel op volgend jaar. "We zijn ervan overtuigd dat we een aantal basisprincipes van deze auto onder de knie moeten krijgen om ze op de W16 te verhelpen," vertelt Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director van het team. “Daar zijn we nu druk mee bezig en hopelijk brengen we in de winter de juiste veranderingen aan, zodat we volgend jaar niet met deze zwakke punten worstelen.”

Leren wat we kunnen

Het zijn dus de laatste weken van Lewis Hamilton en Mercedes, een combinatie die de geschiedenisboeken in zal gaan als de meest succesvolle ooit. Daar is het Duitse team echter niet bezig, aangezien er al is doorgeselecteed met Kimi Antonelli en men druk aan de W16 werkt. “De grote focus in deze resterende races voor ons is leren wat we kunnen. We bevinden ons in een positie in het kampioenschap waarin we de concurrentie voor ons niet kunnen uitdagen. Het is erg onwaarschijnlijk dat we een uitdaging van achteren gaan zien. Onze focus ligt nu op leren wat we dit jaar nodig hebben om volgend jaar toe te passen, zodat we die problemen kunnen oplossen."

