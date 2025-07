Max Verstappen zijn toekomst is naast het vertrek van Christian Horner het gesprek van de dag in de Formule 1. Mocht het zover komen, denkt Johnny Herbert dat het slecht nieuws betekent voor de toekomst en ontwikkeling van Andrea Kimi Antonelli.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Totaal verpletterd

Mocht Verstappen naar Mercedes vertrekken, moet er ook iemand weg. Vaak wordt dan de naam van Russell genoemd, waardoor dan mogelijk Antonelli de nieuwe teamgenoot van Verstappen zou worden. Geen goed idee, meent Herbert. "Antonelli kan leren van Verstappen, maar dat is ook een argument dat je kan opbrengen met Albon, Gasly of zelfs Tsunoda. Zij doen dat niet, zij kunnen dat niet. Ze worden totaal verpletterd. De kans bestaat ook dat Antonelli wordt verpletterd. Als je het op moet nemen tegen gasten als Schumacher, Senna, Fernando en nu dan Max", zo vertelt hij tegenover EscapistMagazine.

Dominantie

De voormalig steward vervolgt zijn betoog: "Het verschil is dat je soms een teamgenoot hebt die je af en toe kunt verslaan. Daarnaast heb je topsporters zulke mega-polerondes rijden, zoals Max deed op Silverstone. Dat is het verschil met Antonelli. George leidt het team, domineert het team, als je het zo wil stellen. Kimi zou kunnen leren, maar het is een risico, want ik denk dat zijn persoonlijkheid nog niet helemaal ontwikkeld is. Hij lijkt een heel aardige jongen. Is hij een George die iets in zich heeft waardoor hij het op zou nemen tegen Max? Nee."

