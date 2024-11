Jeremy Clarkson denkt dat Lewis Hamilton over zijn hoogtepunt heen is. Hij was niet onder de indruk van zijn prestaties tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van São Paulo. Ondertussen heeft de tv-persoonlijkheid die we kennen van Top Gear en The Grand Tour, alleen maar lovende woorden over Max Verstappen.

Verstappen is pas net 27 geworden, maar hij doet alweer mee aan zijn tiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft altijd voor Red Bull gereden - zijn debuutjaar en de eerste vier wedstrijden van het seizoen daarop bij zusterteam Toro Rosso en daarna bij hoofdteam Red Bull Racing. De Limburger stevent dit jaar af op zijn vierde wereldkampioenschap. Hij was de jongste coureur om een race in de Formule 1 te starten en de jongste om op het podium te staan en te winnen. Hij heeft ook het record in handen voor het hoogste percentage overwinningen in een seizoen, om maar een paar van de tientallen records te noemen. Op het circuit van Interlagos vorige week reed Verstappen vanaf P17 naar de zege, een van de mooiste comebacks ooit.

Motivatie of leeftijd?

Hamilton maakte zijn debuut in de Formule 1 negen jaar voordat Verstappen dat deed. De Brit heeft zeven wereldtitels achter zijn naam staan, waarvan hij er zes behaalde met Mercedes. Niemand heeft meer overwinningen, pole positions en podium behaald in de geschiedenis van het wereldkampioenschap dan Hamilton. Hij maakt voor 2025 de transfer naar Ferrari. Als hij met de Scuderia weet te zegevieren in een Grand Prix, dan zal hij in de top tien komen te staan van oudste winnende F1-coureurs ooit. Hij wordt namelijk 40 tijdens de aankomende winterstop. Hamilton wordt, naast Verstappen, gezien als een van de beste coureurs in de regen, maar hij was in São Paulo nergens te vinden. Ligt het aan zijn motivatie of zijn leeftijd? Voormalig Mercedes-engineer Philipp Brändle denkt het eerste, want hij zei in een interview met Motorsport-Total eerder dit jaar dat "als hij het gevoel heeft dat de auto niet lekker loopt, dat hij op de een of andere manier geen kans heeft om de race te winnen, dan laat hij zichzelf helaas gaan". Clarkson kijkt echter naar de leeftijd van Hamilton.

Citroengerstwater in de benzinetank

"We hebben twee belangrijke dingen geleerd tijdens de Grand Prix in Brazilië", begon Clarkson in zijn column bij The Sun. "Alhoewel, drie dingen, als je Lance Stroll meerekent, die zijn net gerepareerde auto crashte tijdens de formatieronde. En vervolgens reed hij de grindbak in. Ten eerste, Max Verstappen is een van de grootsten aller tijden. Hij is misschien wel de meest geweldige coureur die we ooit hebben gezien. Ten tweede, Lewis Hamilton is over zijn hoogtepunt heen. Hij gaf zijn auto de schuld voor het feit dat hij zich bijna achteraan kwalificeerde, terwijl zijn teamgenoot George Russell op de voorste startrij stond. Het is natuurlijk mogelijk dat het team zijn tank vult met citroengerstwater in plaats van benzine, omdat hij volgend jaar naar Ferrari verhuist. Maar daar gaan we niet van uit. Het is veel waarschijnlijker dat hij nu te oud is."

