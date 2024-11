Max Verstappen was oppermachtig in de regen tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij was in de slotfase zelfs een seconde per ronde sneller dan wie dan ook. In Anatomy of a Champion wordt uitgelegd hoe de Red Bull Racing-coureur zo goed is geworden in natte weersomstandigheden.

In de kwalificatie op het circuit van Interlagos strandde Verstappen al in Q2. Door de rode vlag die werd veroorzaakt door de crash van Lance Stroll, kon de kampioenschapsleider zijn rondetijd niet meer verbeteren. Het zou uiteindelijk P17 op de grid worden na de straf voor het verwisselen van de verbrandingsmotor. Verstappen lag na de eerste bocht van de tweede ronde al in de punten door Franco Colapinto, Ollie Bearman, Valtteri Bottas, de spinnende Sergio Pérez en Lewis Hamilton in te halen. De Limburger won de race uiteindelijk na een dominante laatste stint, waarin hij een voorsprong opbouwde van bijna 20 seconden op de Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. Verstappen kan al in Las Vegas zijn vierde wereldtitel binnenslepen.

Vingers op de uitlaat

"In de winter gingen ze naar Italië", vertelde Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko over Max en vader Jos in de Viaplay-documentaire. "Zodra het begon te regenen, ging iedereen de cafetaria in. Er was maar één kart die rond en rond bleef gaan in de regen, en dat was Max. Zolang zijn vingers niet compleet bevroren waren, moest hij verder rijden." Max Verstappen haakte erop in en zei: "Op zo'n moment zei mijn vader: 'Kom op, word eens wat harder. Je moet er even doorheen bijten. Als je het koud hebt, dan moet je je vingers maar op de uitlaat leggen, totdat je handschoenen beginnen te smelten, en dan weer door'." Sophie Kumpen blijft onder de indruk van het talent van haar zoon: "Al vanaf jonge leeftijd in de kart trainde hij met Jos in dat soort omstandigheden. Volgens mij is Max zo goed in het voelen waar de limiet van de auto ligt."

Verstappen is dan ook een echte regenmeister. Van de 20 Grands Prix die hij heeft verreden in natte weersomstandigheden, heeft hij er 8 gewonnen, dus 40 procent. Alleen bij Ayrton Senna ligt dat percentage hoger. De legendarische Braziliaan verdiende 10 zeges in 18 regenraces, dus 56 procent.

