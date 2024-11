Het is inmiddels november en we zijn bijna aan het einde gekomen van het Formule 1-seizoen van 2024. Er zit nog één tripleheader aan te komen met Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Dit is hoeveel punten Max Verstappen nog maar hoeft te scoren om zijn vierde wereldkampioenschap veilig te stellen.

Aan het begin van dit seizoen leken Max Verstappen en Red Bull Racing hun dominantie van vorig jaar voort te kunnen zetten. Ze wonnen vijf van de eerste zeven Grands Prix. Verstappen leidde in Australië vanaf de pole position, maar viel vroeg uit door een geëxplodeerde rem, en in Miami had Lando Norris geluk met een safety car en vervolgens kon hij de Nederlander achter zich houden. In Monaco was de snelheid van de RB20 plotseling verdwenen, en in Canada en Spanje won hij nog wel, maar niet zonder slag of stoot. De balansproblemen met de huidige Red Bull-bolide werden alsmaar groter. Überhaupt het podium bereiken werd al een uitdaging voor Verstappen.

Mokerslag in São Paulo

Na de Britse Grand Prix halverwege het seizoen had Verstappen een voorsprong van 84 punten op Norris. De McLaren-coureur kon dit terugbrengen tot 44 punten na de Sprint in Brazilië. Tijdens de zondagsrace op het circuit van Interlagos lijkt de regenmeister echter dé mokerslag te hebben uitgedeeld op jacht naar zijn vierde wereldkampioenschap op rij. Hij won vanaf P17 op de grid, terwijl Norris vanaf de pole terugzakte naar de zesde positie, en dus is de voorsprong van de Red Bull-coureur weer 62 punten.

Er zijn in totaal nog 86 punten te verdienen in Las Vegas, het sprintweekend van Qatar, en Abu Dhabi. Als Verstappen en Norris qua punten gelijk komen te staan, dan zal de eerstgenoemde in het voordeel zijn omdat hij meer overwinningen heeft. Dat betekent dat Verstappen dus nog maar 24 punten hoeft te verdienen om wereldkampioen te worden, onafhankelijk van wat de resultaten van Norris verder zijn. In Las Vegas en Qatar uitvallen en daarna de Grand Prix van Abu Dhabi winnen is dus al genoeg voor Verstappen, maar ook drie keer zesde finishen is al genoeg om de titel veilig te stellen.

Als Norris het gevecht om de titel na Las Vegas in leven wil houden, dan moet de Brit tenminste 3 punten op Verstappen inlopen.