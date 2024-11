Stefano Domenicali heeft bevestigd dat er een roulatiesysteem komt voor de Grands Prix in Europa. Om meer landen en steden de kans te geven Formule 1-races te organiseren, moet de kalender op de schop, verklaarde de F1-CEO tijdens een zoommeeting met de investeerders van Liberty Media.

Er worden dit jaar een recordaantal Grands Prix verreden in de koningsklasse van de autosport en met deze 24 wedstrijden zit het wereldkampioenschap echt aan zijn limiet. Afgelopen januari werd aangekondigd dat Madrid erbij komt vanaf 2026. Daarnaast is de Formule 1 in gesprek met onder andere Rwanda, Zuid-Afrika, Thailand, Incheon in Zuid-Korea en, mede dankzij de populariteit van Williams-invaller Franco Colapinto, Argentinië. Saoedi-Arabië is ondertussen begonnen aan de bouw van Qiddiya. Om ruimte te maken voor nieuwe markten zullen Grands Prix in Europa niet compleet wegvallen, maar rouleren met andere Europese evenementen. De contracten van Monaco, Imola, Monza, Spa-Francorchamps en Zandvoort lopen in 2025 af en die van Azerbeidzjan en Barcelona-Catalunya in 2026. Het doek kan dus vallen voor het plan om de Dutch Grand Prix jaarlijks te organiseren.

Grote vraag naar nieuwe locaties

"We hebben heel, heel binnenkort nieuws te melden over de mogelijkheid om op de middellange termijn roterende Europese Grands Prix te houden, zodat er later andere nieuwe opties kunnen komen", zei Domenicali, geciteerd door Autosport. "Dit is iets dat we te zijner tijd zullen verduidelijken. Het is waar dat er een grote vraag is naar nieuwe locaties die op de kalender willen komen, en onze keuze zal altijd in evenwicht zijn tussen de juiste economische voordelen die we als systeem kunnen hebben en ook om de groei op de markt te benutten waarvan we het potentieel zien dat gunstig voor ons zal zijn om onze onderneming nog verder te laten groeien."

Niet meer dan 24 races

"Wij geloven dat de balans die we hebben qua aantal races de juiste is, dus 24 is het getal dat voor ons goed voelt", vervolgde de Italiaan. "Ik geloof dat alle voorstellen die op tafel komen ons de mogelijkheid geven om nog betere keuzes te maken voor onze toekomst. Dus zoals altijd moeten we in evenwicht zijn, wetende dat we niet alleen de directe financiële aanboden kunnen volgen, omdat dat van regio tot regio verschilt, maar het is aan ons om onze belanghebbenden de juiste keuze voor te stellen."

