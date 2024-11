Red Bull Racing heeft de Formule 1 teruggebracht naar Zuid-Afrika, voor een video met David Coulthard achter het stuur op het voormalige koningsklasse-circuit van Kyalami.

De Formule 1 heeft jarenlang een race afgewerkt in Zuid-Afrika, maar inmiddels is de sport er al 31 jaar niet meer geweest. Verschillende coureurs, met Lewis Hamilton als aanvoerder, pleiten al enige tijd voor een terugkeer van het land op de kalender. Red Bull Racing heeft de sport nu echter terug naar de fans gebracht. Het team is voor een promotievideo afgereisd naar het circuit van Kyalami, nabij Johannesburg. David Coulthard mocht plaatsnemen achter het stuur van de RB7, de auto waar Red Bull Racing en Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werden. Bekijk de video hieronder.

