Afgelopen maand werd er een nieuwe soap geboren toen Mohammed Bn Sulayem en de FIA met een nieuwe regel kwamen die grof taalgebruik van de coureurs de kop in moest drukken. Het zorgde, mede door Max Verstappen, voor een grote rel. De Grand Prix Drivers' Association slaat nu namens alle coureurs terug.

De hele ellende in Singapore begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Verschil in schelden

Later werd ook Charles Leclerc nog aangepakt met een boete van 10.000 euro wegens het gebruik van het woordje 'fuck'. In de tussentijd heeft de GPDA, de vereniging van alle coureurs die geleid wordt door Alex Würz en George Russell, zich gebogen over de zaak. Zij komen nu met een vernietigende reactie, waarin men zich ook richt tot de FIA-president. "Onze leden zijn professionele coureurs, die racen in de Formule 1, de top van de internationale motorsport. Zij zijn de gladiatoren en racen elk weekend om een geweldige show neer te zetten voor de fans. Wat betreft het schelden, is er een verschil tussen schelden om anderen te beledigen en het meer casual schelden. Bijvoorbeeld als je het slechte weer probeert te beschrijven of om een Formule 1-auto te beschrijven in een situatie op het circuit", zo begint het statement.

Ben Sulayem hard aangepakt

Vervolgens geven de coureurs Ben Sulayem een counterende tik op de vingers: "We dringen erop aan bij de FIA-president dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders. Verder zijn onze leden allemaal volwassen. Zij hebben geen instructies nodig via de media over onnodige zaken als het dragen van sieraden en ondergoed", zo lijkt men de sieraden-rel tussen Lewis Hamilton en de FIA van even geleden ook nog niet vergeten te zijn. Ook de manier van straffen, waarbij er regelmatig geopteerd wordt voor financiële sancties, waarvan het totaal onbekend is wat daarmee gebeurt, wordt aangepakt door de rijders. "We vragen de FIA-president al drie jaar om details waar de financiële straffen van de FIA naartoe gaan. We vragen de FIA-president opnieuw om financiële transparantie en een open gesprek met ons. Alle betrokkenen zouden samen moeten beslissen waar het geld heengaat, zodat onze sport ervan profiteert." Een vernietigend betoog van de rijders, die ongetwijfeld een hoop teweeg gaat brengen.

