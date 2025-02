De FIA heeft op zondag vriend en vijand verbaasd door de eerste straf uit te delen naar aanleiding van de eerder verscherpte regels rondom wangedrag en grof taalgebruik. Op het internet gaat het los en sorteert men alvast voor op een vertrek van Max Verstappen.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen is, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Grote verbazing

Dit weekend was het dan zover: voor het eerst werd er in het kader van de nieuwe regels een straf uitgedeeld. Kind van de rekening was rallycoureur Adrien Famoux, die het afgelopen weekend actief was in het World Rally Championship in Zweden. Tijdens een interview, dat uitgezonden werd op RallyTV, liet hij een scheldwoord glippen: "We fucked up yesterday", zo liet hij aan het einde van het interview horen. De stewards van dienst bleken onverbiddelijk en slingerden hem direct op de bon. Een actie die op sociale platformen als Reddit en X voor een hoop verbaasde reacties zorgt. Ook met name Max Verstappen wordt natuurlijk vaak vernoemd. "30.000... deze gasten leggen hun leven in de waagschaal en dit is wat ze krijgen", merkt iemand op. "Let op mijn woorden: Mohammed Ben Sulayem is weg aan het einde van het jaar, of Verstappen is weg. Het zou hilarisch zijn om hem in de IndyCar te zien puur om de FIA te dwarsbomen", zegt iemand anders.

Dit is echt een krankzinnige ontwikkeling. Wat een waanzin. — Alon (@quovadis_alon) February 17, 2025

@fia FIA tries to act like they care about WRC but then fine because of swearing. What a JOKE you are. My subscription is canceled. This is how you kill a sport.



Stupid rich idiots without passion trying to change racing. Keep pushing people away. Nasty folk.#fia #Racing https://t.co/gOBC9O9S7Z — LavishMcTavish (@lavish_mctavish) February 17, 2025

First FIA fine for offensive language handed out in WRC. Sulayem is so determined to kill motorsports 🤦🤦. pic.twitter.com/OLTGYXHSo5 — Daisy Sirma44🇰🇪 (@DaisySirma) February 17, 2025

