De nieuwe reglementen van de FIA omtrent het schelden en vertonen van 'wangedrag' hebben een hoop stof doen opwaaien in de Formule 1. Veel mensen zijn het oneens met nieuwe regels, maar volgens Toto Wolff ligt het allemaal wel wat anders. Hij kan zich er prima in vinden.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Het motorsportorgaan trad op vorige week woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Veel mensen oneens

De acties zorgden voor een hoop vraagtekens. In de groepsapp van de Grand Prix Drivers' Association ging het klaarblijkelijk los onder de coureurs, terwijl ook een hoop mensen binnen de FIA tegen de actie bleken. Opmerkelijk, daar je bij een grote regelverandering zoals deze toch zou opteren voor een groot draagvlak. Niet alleen binnen de FIA bleven veel mensen buiten de nieuwe regels gehouden te zijn geweest, ook de GPDA had er totaal niks mee van doen. Voorzitter Alex Wurz onthult zijn verbazing over de gang van zaken: "Nee, er was geen overleg. We hebben het vernomen via de media", zo liet hij tegenover verschillende mediums weten.

Wolff heeft andere mening

Heel veel mensen zijn dus tegen de nieuwe regelgeving van de FIA, maar voor Wolff ligt de zaak toch een stuk anders. Hij kan zich wel vinden in de acties van het motorsportorgaan: "Ik denk dat we emoties in de auto willen zien, maar er zijn bepaalde manieren om dat wel of niet te laten zien", zo vertelt hij bij Sky Sports. "We hebben ook een verantwoordelijkheid richting onze kijkers. Ik denk dat voornamelijk de mensen die als moedertaal geen Brits spreken vaak niet begrijpen hoe ernstig of genuanceerd een woord kan zijn. Wat dat betreft is elk initiatief goed. Als we wat van het zware schelden kunnen stoppen, dan is dat positief", zo besluit de Mercedes-teambaas.

