Mohammed Ben Sulayem zwaait nu al enige jaren de scepter in de Formule 1 maar een loopbaan zonder veel gedoe is het voorlopig niet geworden. Dit keer is er weer een volgende rel bijgekomen, na een brandbrief van Motorsport UK-voorzitter David Richards aan het adres van de omstreden FIA-president.

Nadat de FIA eerder dit seizoen alweer de nodige relletjes wist te veroorzaken is de volgende soap alweer een feit. Het heeft te maken met een brandbrief die gestuurd is vanuit Richards, die zich namens de bond uit het Verenigd Koninkrijk grote zorgen maakt om de manier waarop de FIA momenteel bestuurd wordt onder leiding van de omstreden Ben Sulayem. Men dreigt zelfs met juridische stappen wanneer er niet serieus gekeken wordt naar het verbeteren van de huidige situatie. In de brief somt Richards de sleutelpunten op waardoor men destijds als lid van de FIA men mede koos voor Ben Sulayem als president. Daaronder vallen onder meer 'volledige transparantie en het aanwijzen van een kundige en capabele CEO die de FIA zou leiden onder een professionele standaard'. Daar is volgens Richards echter weinig van terechtgekomen.

Artikel gaat verder onder video

Uitsluiting van vergadering

Vervolgens wordt het nog een stuk zorgwekkender. Richards geeft in de brief namelijk aan dat enkele weken geleden de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen was gevallen, toen hem werd gevraagd om een nieuwe geheimhoudingsverklaring te ondertekenen die hem het zwijgen op zou leggen. "Toen ik in 2021 tot lid van de WMSC benoemd werd, zette ik een handtekening onder een geheimhoudingsovereenkomst. Ook was ik door artikel 4 van de FIA-gedragscode in feite al gebonden. Maar deze nieuwe overeenkomst ging veel verder. Een week van tevoren kreeg ik zelfs te horen dat ik uitgesloten zou worden van de volgende bijeenkomst als ik de nieuwe overeenkomst niet zou tekenen", zo laat hij opvallend weten. Wanneer hij zich dus niet zou gehoorzamen aan de wensen van de FIA, was hij niet meer welkom bij de bijeenkomsten.

Dreiging met rechtszaak

Verder gaat het in de zeer uitgebreide brief nog onder meer over gevoelige informatie in de media en het gedrag van de gehele organisatie. Aan het einde van het bericht laat Richards weten dat men 'integriteit ziet als een belangrijke waarde voor Motorsport UK' en dat de 'acties van de FIA in strijd zijn met de eigen statuten'. Men heeft de FIA officieel medegedeeld dat er serieuze juridische stappen ondernomen zullen gaan worden wanneer er niet wat gedaan gaat worden aan de problemen die nu aan het licht gekomen zijn. Opnieuw serieuze problemen voor Ben Sulayem en zijn organisatie, dus.

Gerelateerd