De FIA voerde aan het begin dit jaar bijzondere regels in die grof taalgebruik en wangedrag van coureur tijdens FIA-momenten moet inperken. Het lijkt erop dat de regels niet zomaar op papier gezet zijn, want de eerste straf in het kader van die aanscherpingen is nu daadwerkelijk uitgedeeld.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen is, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Eerste boete uitgedeeld

Ondanks dat die regels officieel op papier gezet waren, was het natuurlijk nog wel de vraag hoe streng hierop gehandhaafd zou worden in de FIA-kampioenschappen. Dat blijkt nu echter tóch behoorlijk nageleefd te worden, want de eerste boete in het kader van de aanscherpingen is recent uitgedeeld. Het gaat om rallycoureur Adrien Famoux, die het afgelopen weekend actief was in het World Rally Championship in Zweden. Tijdens een interview, dat uitgezonden werd op RallyTV, liet hij een scheldwoord glippen: "We fucked up yesterday", zo liet hij aan het einde van het interview horen.

Grote financiële straf

De stewards van dienst waren onverbiddelijk en trakteerden hem op een boete van maar liefst 30.000 euro, een bedrag dat voor een Formule 1-coureur wellicht niet zoveel is, maar voor een rallycoureur een flinke financiële klap. Bij herhaaldelijke overtredingen van dezelfde coureur loopt hij in het vervolg ook nog het risico tegen een schorsing aan te lopen. Het lijkt er dus op dat de stewards wel degelijk aan de slag gaan met de nieuwe reglementen.

De eerste boete in het kader van de forse regels tegen schelden en wangedrag van de FIA is uitgedeeld! 😳 pic.twitter.com/7YO5dbm6Hw — GPFans NL (@GPFansNL) February 17, 2025

Gerelateerd