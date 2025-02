Max Verstappen is natuurlijk de man die het meest besproken wordt nu het allemaal gaat om het schelden van coureurs en de strenge straffen die de FIA erop heeft gezet. Als het aan Verstappen ligt, kan de tijd, moeite en het geld die erin gestopt worden allemaal wel wat beter ingevuld worden.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen is, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Heetst van de strijd

In Londen is het voorafgaand aan het F1 75-evenement natuurlijk onderwerp van gesprek. Verstappen kreeg eerder bij de Nederlandse media er al uitgebreid vragen over, maar vanzelfsprekend krijgt de wereldkampioen ook bij de internationale pers een aantal vragen over de huidige gang van zaken: "Eerlijk gezegd hoef ik er niet eens zoveel over te zeggen. Als je ziet hoe iedereen erop reageert, dan zegt dat wel genoeg. Natuurlijk snap ik dat je niet altijd kan vloeken overal waar je bent. Dat snappen we allemaal als coureurs. Maar soms in het heetst van de strijd dan laat je soms wat gaan", vertelt hij tegenover onder meer GPFans.

Beter besteden

Verstappen vervolgt: "Soms gebeurt dat, ook als je opgroeit. Het gebeurt dan dat je soms een scheldwoord gebruikt. We moeten het niet zo serieus nemen. Ik ga ook niet zeggen hoe andere mensen zich moeten gedragen in het leven. We moeten er wel mee omgaan op dit moment. " De Red Bull-coureur heeft uiteindelijk ook nog een idee waar de tijd, moeite en het geld beter in gestoken kan worden: "Dat denk ik wel. De coureurs, de teams en de sport in zijn algemeen."

