Toto Wolff zal volgend jaar rookie Andrea Kimi Antonelli inzetten bij het Mercedes Formule 1-team. Lewis Hamilton maakte vrij onverwachts de transfer naar Ferrari kenbaar. De teambaas is nu vooral opgelucht dat Hamilton niet bij Mercedes is gebleven tot het moment dat de teambaas hem had moeten vertellen dat hij te oud is om door te gaan.

Hamilton zal voor 2025 de overstap maken naar Ferrari en dus moest Wolff opzoek naar een nieuwe coureur. Mercedes voerde gesprekken met meerdere rijders, maar uiteindelijk bleven alleen nog de namen van Antonelli en Max Verstappen over. De laatstgenoemde besloot echter zijn contract bij Red Bull Racing na te volgen. Dus werd Antonelli afgelopen 31 augustus, de kwalificatiedag op Monza, aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van George Russell. Met het contract voor 2025 op zak, zal de tiener een van de jongste coureurs in de koningsklasse ooit worden. Alleen Max Verstappen in 2015 en Lance Stroll in 2017 waren jonger.

Leclerc en Norris misgelopen

"Het zat absoluut in mijn achterhoofd dat Lewis zou vertrekken", vertelde Wolff in het boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane. "Ik begrijp alleen niet waarom hij naar een ander team zou overstappen, voordat we wisten of we competitief zouden zijn. Ik had ook geen tijd om te reageren. Het was noodzakelijk dat ik onze partners zou bellen, en daarnaast heb ik waarschijnlijk de kans misgelopen om te onderhandelen met andere coureurs die een paar weken daarvoor contracten hadden ondertekend, zoals Charles Leclerc en Lando Norris. Maar ik heb nu vrede met de situatie. Het heeft ons geholpen, omdat we op deze manier niet het moment hoeven hebben waarop we de meest iconische coureur in de sport moeten vertellen dat we niet langer met hem door willen gaan."

Houdbaarheidsdatum

Hamilton tekende halverwege 2023 een één-plus-één-contract en tijdens de afgelopen winter besloot de zevenvoudig wereldkampioen dus om de clausule te activeren om naar Ferrari te kunnen verhuizen voor 2025. "Er is een reden waarom we slechts een één-plus-één-contract hebben getekend", vervolgde de Oostenrijkse teambaas. "We doen mee aan een sport waarin cognitieve scherpte extreem belangrijk is, en ik geloof dat iedereen een houdbaarheidsdatum heeft. Dus ik moet naar de volgende generatie kijken." Hamilton viert aankomende januari zijn veertigste verjaardag. Als hij een Grand Prix kan winnen met Ferrari, zal hij in de top tien staan van oudste Formule 1-winnaars ooit.

