De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo is verplaatst naar zondagochtend. Lewis Hamilton is niet blij met het besluit van de wedstrijdleiding en dat laat hij weten tegenover Formule 1-CEO Stefano Domenicali, die hij even mooi voor het blok zet.

Het is niet de eerste keer dat de koningsklasse van de autosport gaat kwalificeren op de zondagochtend. De sessie die de startopstelling bepaalt voor de Grand Prix, werd in Japan in 2004, 2010 en 2019 op de zondagochtend verreden, evenals in Australië in 2013 en op het Circuit of the Americas in 2015, allemaal vanwege regenachtige omstandigheden. Het is wel de eerste keer dat het in Brazilië gebeurt. Dat betekent dat het een enorm drukke zondag wordt op het circuit van Interlagos. Naast de Formule 1 moeten er namelijk ook nog races van de Braziliaanse Formule 4, Porsche Sprint Challenge Brasil en Porsche Carrera Cup Brasil gehouden worden.

Betere regenbanden

"Ik wil benadrukken dat de fans hier geweldig zijn", begon Domenicali bij F1 TV. "Maar zoals je weet, hebben wij geen controle over het weer. Het is balen, maar het is onveilig om in deze omstandigheden te rijden. Dat is het simpelweg gewoon. Het probleem is ook nog het licht. Zo meteen gaat hier de zon onder." Hamilton onderbrak het interview met de Formule 1-topman en liet weten dat hij maar al te graag het circuit op had gewild. "Dit is belachelijk. We moeten naar buiten, ík wil naar buiten!", riep de zevenvoudig wereldkampioen. "Als je ons nou betere regenbanden geeft, dan hadden we in deze omstandigheden gewoon kunnen rijden. Ik zet je nu voor het blok, hè?", zo lacht hij het af bij Domenicali.

Vanwege de zware regen gaat de demo die Hamilton zou doen in een McLaren van Senna, ook niet door vandaag.

