De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo gaat niet door op de zaterdag. De zware onweersbuien boven het circuit van Interlagos hebben de wedstrijdleiding gedwongen dit besluit te nemen. De weersomstandigheden zijn simpelweg te onveilig.

Het raceweekend in Brazilië was tot aan de kwalificatie kurkdroog. Lando Norris was het snelst in de vrije training met een 1:10.610. Hij stond elke sessie bovenaan de tijdenlijst tot SQ3. McLaren-ploegmaat Oscar Piastri ging er in de sprintkwalificatie met de pole position vandoor met een tijd van 1:08.899. Door teamorders toe te passen tijdens de Sprint kwam Lando Norris alsnog als winnaar over de streep. Max Verstappen leek het podium af te mogen maken, totdat hij een tijdstraf van 5 seconden kreeg voor het te hard rijden tijdens een virtual safety car-periode, en dus moest de Red Bull Racing-coureur de derde stek overhandigen aan Charles Leclerc.

Zondagochtend

De kwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace had om 19:00 uur Nederlandse tijd van start moeten gaan, maar een zware onweersbui arriveerde net na de laatste Porsche Carrera Cup Brasil-race en net voor de Formule 1-sessie. Door de harde regen en windstoten werd de kwalificatie ieder kwartier steeds maar weer uitgesteld. Op een gegeven moment was het genoeg geweest, zo vond de wedstrijdleiding. Ze hebben besloten de kwalificatie naar de zondagochtend te verplaatsen. Een starttijd is nog niet bekendgemaakt.

