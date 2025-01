De afgelopen F1 Grand Prix van São Paulo werd in zware regen verreden. Liam Lawson blikte er in detail op terug. De coureur die de overstap gaat maken van zusterteam Racing Bulls naar hoofdteam Red Bull Racing maakte bijna een zware crash mee.

De weersomstandigheden op het circuit van Interlagos zorgde voor een omgegooid schema waarbij de kwalificatie vroeg op de zondagochtend werd verreden en de Grand Prix eerder dan gepland op de zondagmiddag, in de hoop nog meer forse onweersbuien te vermijden. Ondanks de inspanningen van de FIA om het evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen met zo weinig mogelijk neutralisaties, moest de race in Brazilië alsnog worden stilgelegd met de rode vlag vanwege de hoeveelheid neerslag. Na de herstart was het een enorme uitdaging om de auto in het goede spoor te houden. Dat vertelde Lawson die zich als vijfde had gekwalificeerd en als negende aan de finish kwam. Alle aandacht ging naar Max Verstappen, die de Nieuw-Zeelander als nieuwe teamgenoot krijgt dit jaar, die van P17 naar P1 reed met een briljante inhaalrace.

Recht op de pitmuur af

"Brazilië, de herstart... Je kon niks zien", begon Lawson bij de Pitstop-podcast. "Ik kon echt niks zien en ik wist dat we allemaal niks konden zien. Toen de rode vlag weer werd ingetrokken, was de baan nog steeds zo nat richting de eerste bocht. En ik herinner me dat ik dus niks kon zien en ik dacht dat ik eigenlijk rechtdoor ging. Maar plotseling kwam de pitstraatmuur in zicht! Het kwam echt uit het niets. Ik reed diagonaal recht op de pitstraatmuur af en ik had zoiets van: 'O, mijn God!'", zo legde de Nieuw-Zeelander uit, terwijl hij een stuurbeweging nadeed. "Ik had geen flauw idee dat ik er recht op af reed, niemand zag wat."

Het was voor de coureurs een kwestie van gokken waar ze zich op het circuit bevonden. "Je ging gewoon vol gas en dan moet je inschatten waar je van het gas moet. Er waren een paar jongens die mij voorbij vlogen. Je kon niet eens de regenlichten [van de andere auto's zien]. Je kon niks zien. Het was ongelooflijk. Ik heb nooit eerder in zulke omstandigheden gereden. Ik weet nog dat ik dacht: 'De kans is groot dat ik achterop iemand anders knal, maar ik ga toch vol gas, want als ik van het gas ga, dan rijdt degene achter me op mij."

