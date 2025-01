Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko heeft Liam Lawson geadviseerd om niet te proberen om Max Verstappen te gaan verslaan. Marko denkt dat dit is waar de vorige teamgenoten van Verstappen de fout in zijn gegaan, en de Oostenrijker meent dat het beter voor Lawson is om zich te richten om zo veel mogelijk te verbeteren als coureur.

In 2025 wordt Lawson in het diepe gegooid. De Nieuw Zeelander heeft slechts elf Grands Prix aan ervaring - waarvan zes in 2024 - en wordt direct gepromoveerd naar Red Bull, waar hij de viervoudig regerend kampioen gaat vergezellen. Hij wordt na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez de vijfde teamgenoot van Verstappen, en zal het team moeten helpen om vanaf de derde plek in het constructeurskampioenschap weer naar voren te kruipen. In 2024 ging het na een dominante start aan het jaar, waarin Verstappen zeven van de eerste tien races won, snel mis. De RB20 werd steeds moeilijker te controleren, en Red Bull eindigde het jaar dan ook in een neerwaartse spiraal. Pérez werd na vier jaar dienst uit zijn stoeltje gehaald ondanks dat hij in juni nog zijn contract verlengde, en nu is het aan de 22-jarige Lawson om Verstappen bij te benen.

Vermijden wat vorige teamgenoten deden

Dr Marko schoof aan bij televisiezender RTL en besprak wat Lawson wel en niet moet doen in het aankomende seizoen om een effectieve teamgenoot van Verstappen te zijn, die bij Red Bull als de absolute nummer één wordt gezien. “Hij moet vermijden wat veel van Max’ voormalige teamgenoten wel hebben gedaan. Ze probeerden hem te slim af te zijn met technologische experimenten, denk aan absurde set-ups, en strategische spelletjes. Accepteer dat Max Verstappen de beste is en kijk hoe ver je kunt komen. Maar kom niet binnen bij ons team met de gedachte: ‘Ik ga hem verslaan’. Daar ging het mis bij al zijn teamgenoten."

Binnen drie tienden blijven

Naast het mentale aspect heeft Dr Marko ook een concreet doel voor Lawson, en dat is om binnen drie tienden van Verstappen te blijven. Pérez wist in 2024, inclusief kwalificaties voor sprints, slechts één van de dertig keer sneller te zijn dan de Nederlander gedurende het hele seizoen, en stond gemiddeld meer dan een halve seconde achter hem als het er op aankwam. “Dat [drie tienden] zou genoeg moeten zijn voor punten in het constructeurskampioenschap," zo ging Marko verder. "Daarnaast moet Lawson zich gestaag blijven door ontwikkelen."

