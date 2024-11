Rui Marques neemt vanaf de F1 Grand Prix van Las Vegas het stokje over van Niels Wittich als wedstrijdleider. Wittich is na de race in Brazilië plotseling vertrokken bij de FIA. Naar verluidt hebben de rode vlaggen in de kwalificatie daarmee te maken gehad.

Charlie Whiting was 22 jaar lang de wedstrijdleider van de Formule 1, totdat hij in 2019 net voor de seizoensopener in Australië overleed. Sindsdien zijn er meerdere wedstrijdleiders geweest die allemaal niet aan de eisen van de internationale autosportbond lijken te voldoen. Michael Masi nam de rol van Whiting over, maar mocht niet langer zijn werk in de koningsklasse uitvoeren na de controversiële titelstrijd in Abu Dhabi in 2021. Wittich en Eduardo Freitas wisselden elkaar af in 2022, voordat de laatstgenoemde in oktober de laan werd uitgestuurd en terugkeerde naar het FIA World Endurance Championship. Wittich heeft het tot aan de afgelopen Grand Prix van São Paulo volgehouden, maar het doek is nu ook voor de Duitser gevallen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coronel support statement coureurs tegen FIA: "Je mag toch wel emotie tonen?"

Verstappen boos na kwalificatie

Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, zou het vertrouwen in Wittich zijn kwijtgeraakt. De druppel was naar verluidt de kwalificatie op het circuit van Interlagos. Er waren maar liefst vijf rode vlaggen door crashes in de zeiknatte sessie. Toen Lance Stroll in de muur terecht was gekomen, duurde het iets meer dan 50 seconden voordat de sessie werd stilgelegd. Daardoor was er geen tijd meer om Q2 te hervatten en bleef Max Verstappen steken op P12. "Er vliegt iemand de muur in en dan moet het gewoon meteen rood zijn. Maar ze laten het gewoon voor 30 à 40 seconden doorgaan, zodat iedereen die voor [de crash] zit nog de ronde af kan maken. Het slaat helemaal nergens op", zei de Nederlander bij Viaplay na de kwalificatie.

OOK INTERESSANT: Danner: 'Ben benieuwd hoe Norris met mentale klap omgaat na verliezen wereldkampioenschap'

Te inconsistent

Wittich kwam na het evenement in São Paulo onder vuur te liggen, vanwege de manier waarop hij omging met de rode vlaggen. Hij zou te inconsistent zijn geweest en, volgens fans, McLaren hebben willen helpen in het gevecht tegen Verstappen. Bij de ene crash werd de kwalificatie meteen stilgelegd en bij een andere crash werd er bijna een minuut gewacht. Volgens F1-Insider was dit de druppel, nadat er al eerder onenigheid was geweest tussen Wittich, de FIA en de coureurs. De nu voormalig wedstrijdleider zette zichzelf al niet in een goed daglicht door zo lang met de virtual safety car te wachten in de Sprint om McLaren de tijd te geven teamorders uit te voeren. Rui Marques neemt de rol van Wittich over vanaf Las Vegas.

Gerelateerd