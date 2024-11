Vorige week kwam de Grand Prix Drivers' Association namens alle twintig coureurs op de grid met een ongekend hard statement richting de FIA en met name richting president Mohammed Ben Sulayem. Tim Coronel vindt het goed dat de coureurs van zich afslaan.

De afgelopen maanden is er na het hele heisa in Singapore een hoop te doen geweest rondom het schelden in de Formule 1, waarbij er met name gehamerd leek te worden op het uitbannen van gevloek tijdens de persconferenties. De hele ellende in Singapore begon met uitspraken van Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft zou gaan worden in de toekomst. Zo geschiedde, want Max Verstappen was datzelfde weekend nog kind van de rekening toen hij door de wedstrijdleiding getrakteerd werd op een taakstraf. Enkele weken later in Mexico maakte Charles Leclerc hetzelfde foutje en ook hij werd bestraft: dit keer kwam met op een boete van 10.000 euro uit.

Artikel gaat verder onder video

Ben Sulayem onder vuur

De maat bij de GPDA, de bond namens alle twintig de coureurs, blijkt daarna vol geweest te zijn. Verenigd hebben zij kortgeleden een snoeihard statement richting de FIA en met name president Ben Sulayem gepubliceerd. Men stelt dat men zich al drie jaar afvraagt wat er gebeurt met de financiële boetes die betaald worden aan de FIA en eisen daarin transparantie. Ook wordt de voorman zelf aangepakt: "We dringen erop aan bij de FIA-president dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders", zo valt er onder meer te lezen. Een goede zaak, zo meent Coronel in gesprek met GPFans: "Nou ja, soms moet je gewoon als rijders ook wel zeggen dat het genoeg is en ze niet als kleine kinderen behandeld hoeven te worden. Dat is wat het statement zegt."

Politiek spel

De analist vervolgt: "Leuk, goed en ook logisch. Je hoeft niet als klein kind zo gedrukt te worden. Ze mogen van mij nog wel wat harder zijn", vindt Coronel zelfs. Het feit dat FIA-president Ben Sulayem zo hard wordt aangepakt, is volgens hem alleen maar terecht: "Als je de bal kaatst, kan je hem ook terug verwachten. Zo werkt het in politiek, het is een beetje een politiek spel geworden. We hoeven niet te schelden en te tieren en dat soort dingen, dat snappen we allemaal. In de sport mag je toch wel in emotie bepaalde dingen doen? Als je daarna maar even sorry zegt als het asociaal was. Maar helemaal verbieden? Nee."

