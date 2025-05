Waar Red Bull Racing een moeizaam seizoen kent, komt zusterteam Racing Bulls vooralsnog sterk voor de dag. Daarom wordt regelmatig met een knipoog de vraag gesteld wat er zou gebeuren als Max Verstappen plaatsneemt in een RB. Teambaas Laurent Mekies geeft antwoord.

Red Bull Racing kent vooralsnog een moeilijk seizoen in de Formule 1. De performance van de RB21 valt tegen en de wagen van Max Verstappen en Yuki Tsunoda heeft daarnaast problemen met de balans. Na zes raceweekenden heeft de Oostenrijkse grootmacht 105 punten bij elkaar gereden. Daarmee staat de formatie achter Ferrari met 141 punten, en het team van McLaren met maar liefst 246 punten. Red Bull Racing heeft een aantal updates in de pijpleiding zitten, maar als het niet snel beter gaat, kan langzaam maar zeker de pijnlijke vraag gesteld worden of de focus niet vast naar 2026 verschoven moet worden.

Verstappen in een Racing Bulls?

Ondertussen kent zusterteam Racing Bulls een goede start van het jaar. Ondanks een vroege rijderswissel tussen Yuki Tsunoda en Liam Lawson, heeft het relatief kleine team acht punten op het bord staan. Volgens teambaas Laurent Mekies hadden dit er meer moeten zijn, juist omdat de performance van de auto zo goed is. Met name in het begin van het seizoen werd daarom geregeld met een knipoog de vraag gesteld of Verstappen niet beter in een Racing Bulls zou kunnen gaan zitten, omdat die auto op het blote oog een stuk eenvoudiger te besturen lijkt dan de Red Bull.

Te makkelijk gedacht

In een exclusief interview met GPFans krijgt Mekies de vraag wat er zou gebeuren als Verstappen plaatsneemt in een Racing Bulls: "Dat zijn vragen waar niemand een antwoord op kan geven", klinkt het. "Wat ik kan zeggen, is dat het heel makkelijk is om te onderschatten hoeveel druk en extra complexiteit erbij komt kijken als je in de kop van het veld vecht. Ik weet uit persoonlijke ervaringen van mijn tijd bij Ferrari dat het één ding is om een goede allround auto te hebben, maar het is iets heel anders om die ultieme performance na te jagen die je in staat stelt om met de teams vooraan te vechten. Het is een beetje te simplistisch om te denken dat Max in onze auto net zo snel zou zijn. Ik denk niet dat dat het geval is."

