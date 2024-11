Christian Danner is naar eigen zeggen benieuwd hoe Lando Norris om zal gaan met de mentale klap die hij krijgt te verwerken als Max Verstappen - waarschijnlijk in Las Vegas - beslag legt op het wereldkampioenschap, omdat de Brit volgens de voormalig Formule 1-coureur te veel fouten heeft gemaakt.

Lando Norris heeft zichzelf dit seizoen opgeworpen als kandidaat voor het wereldkampioenschap Formule 1, maar de Brit heeft te veel foutjes gemaakt om maximaal te kunnen profiteren van de problemen bij Red Bull Racing en daarmee voor Max Verstappen. In Brazilië leek Norris een groot deel van zijn achterstand weg te kunnen poetsen, nadat hij beslag legde op pole position, en Verstappen als zeventiende aan de race moest beginnen.

Artikel gaat verder onder video

Spectaculair weekend in Brazilië

Verstappen legde echter een zeer indrukwekkend optreden op de mat en wist vanuit de achterhoede - en met behulp van een gelukkig getimede rode vlag - naar de leiding in de wedstrijd te rijden, terwijl Norris meerdere foutjes maakte en als zesde over de streep kwam. Met nog drie races te gaan is het verschil nu 62 punten, wat betekent dat de kans groot is dat Verstappen volgend weekend in Las Vegas beslag legt op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

OOK INTERESSANT: Zo kan Verstappen wereldkampioen Formule 1 worden bij de eerstvolgende race in Las Vegas

Mentale klap voor Lando Norris

"Zoals ik al zei, wordt Max Verstappen wereldkampioen", vertelt Christian Danner bij Servus TV. "Ik ben het nagegaan, en daar valt niets meer aan te veranderen. In Brazilië begonnen de foutjes [van Lando Norris] al bij de start. Al die foutjes bij elkaar, is niet goed voor je zelfvertrouwen. Succes was altijd het enige middel voor coureurs om onzekerheden weg te nemen. Maar als je zoals nu een grote klap krijgt, is de mentale kracht snel weg. Ik ben benieuwd hoe hij hiermee om zal gaan. Zodra hij wint, is alles weer oké. Maar hij heeft te veel fouten gemaakt", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Gerelateerd