Als donderslag bij heldere hemel werd dinsdag bekend dat Niels Wittich terugtreedt als FIA-wedstrijdleider van de Formule 1. Het moment van opstappen roept wat vraagtekens op, maar wat we zeker weten is dat Rui Marques het stokje overneemt vanaf de race in Las Vegas. Wie is deze nieuwe wedstrijdleider precies?

De rol van wedstrijdleider/race director moet niet worden verward met wat de FIA-stewards doen. De wedstrijdleider draait tijdens een Formule 1-sessie aan de knoppen als het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van een safety car of het laten vallen van de rode vlag. De stewards bekijken vooral of de coureurs en teams zich houden aan het reglement en delen straffen uit als zij dit nodig vinden.

FIA zoekt al jaren naar geschikte vervanger voor Whiting

Sinds het plotselinge overlijden van Charlie Whiting begin 2019 is de internationale autosportbond op zoek naar een vervanger. Michael Masi werd direct na het overlijden naar voren geschoven en nam tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 de honneurs waar als race director. In zijn tijdperk veranderde hij een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld een staande start na een neutralisatie, iets wat in het tijdperk van Whiting niet veel voorkwam. Wel verklaarde Masi zichzelf vaak voor de camera, als daar aanleiding toe was, net als Whiting.

Niels Wittich

Wittich en Freitas nemen taken over van Masi

Wittich nam die rol in 2022 over van Masi, maar zou de functie van wedstrijdleider in eerste instantie delen met Eduardo Freitas. Beide mannen vertolkten toch vooral een rol achter de schermen. De aanstelling van Freitas was overigens van korte duur, want na de race op Suzuka dat jaar, werd de Portugees aan de kant geschoven. Het was ook de race waarin Pierre Gasly onder zeer slechte omstandigheden aan de bel trok, toen er wederom een bergingsvoertuig op de baan stond, terwijl de coureurs nog aan het rijden waren. Iets wat sinds de fatale crash van Jules Bianchi in 2014 uit den boze was. De link is officieel niet gelegd, maar Freitas lijkt daar te zijn geslachtofferd. Voor Wittich komt er een eind aan zijn rol als wedstrijdleider in de Formule 1, met nog drie Grands Prix te gaan. Hoewel de FIA spreekt over een nieuwe uitdaging die Wittich gaat volgen en dat het besluit in samenspraak is genomen, heeft de Duitser zelf laten weten dat hij niet 'geen ontslag' heeft genomen.

Eduardo Freitas & Rui Marques

Marques plotselinge opvolger Wittich

Toch krijgen we vanaf de komende race te maken met Marques als race director. De Portugees heeft in die rol al de nodige vlieguren gemaakt in de Formule 3 en Formule 2. Marques begon in 2012 zijn loopbaan bij de FIA als onderdeel van de Volunteers and Officials Commission. Twee jaar later werd hij dan een echte 'FIA-official', maar dan in het WTCC-kampioenschap. "Het meest uitdagende deel van mijn werk is de veiligheid. Veiligheid is altijd de grootste zorg, zowel voor de coureurs als voor de marshals en iedereen die bij de autosport betrokken is. Dat is onze belangrijkste zorg in ons werk", zo verklaarde Marques afgelopen mei.

