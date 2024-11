Craig Slater heeft wat meer details gedeeld over het plotselinge vertrek van Niels Wittich, de wedstrijdleider van F1, dat dinsdag door zowel de FIA als door Wittich zelf werd aangekondigd. De zaken blijken anders te liggen dan vanuit allebei de partijen, vooral vanuit de FIA, is gecommuniceerd.

Bij Sky Sports gaat Slater in op wat er dinsdag naar buiten kwam rondom Wittich. "Ik heb contact gezocht met de hoogste bronnen om te achterhalen hoe verrassend dit vertrek is en of iemand me kan vertellen waarom dit gebeurt. Na overleg met senior figuren bij teams en andere leiders binnen de sport, kan ik zeggen dat ze over het algemeen geschokt en verrast zijn dat dit nu gebeurt, met nog drie races te gaan en in een kampioenschap dat nog openligt. Max Verstappen en Lando Norris strijden nog steeds om het kampioenschap. Het zou beslist kunnen worden in Las Vegas, maar de wedstrijdleider vertrekt."

'Wittich vertrok niet, hij is wellicht ontslagen na meningsverschil met Ben Sulayem'

De FIA stelt dat Wittich zelf is vertrokken en een andere uitdaging zocht, terwijl Wittich zelf al heeft door laten schemeren dat hij ontslagen zou zijn en niet zelf is vertrokken. De bronnen van Slater delen deze mening en stellen dat er na alle incidenten rondom Norris, Verstappen en andere coureurs die daar straffen voor kregen, een meningsverschil zou zijn geweest tussen de manier van handelen tussen Wittich en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. "De officiële verklaring van de FIA zegt dat hij is teruggetreden, maar meerdere bronnen hebben mij verteld dat hij is ontslagen, dat hij uit zijn functie is verwijderd. Ik kan geen specifieke reden vaststellen waarom Wittich vertrekt en of hij er zelf voor heeft gekozen omdat hij iets anders wil doen. Mij is ook verteld dat sommige mensen binnen de sport denken dat het te maken kan hebben met een meningsverschil tussen Wittich en FIA-president Mohammed ben Sulayem. Ik benadruk dat dit niet het officiële standpunt van de FIA is, maar dat is wat individuen me vertellen. Dus een nieuwe wedstrijdleider komt er zeer last minute bij."

Vergelijk met Masi in 2021 gemaakt

Volgens Slater zijn er overeenkomsten met wat er na 2021 gebeurde met Michael Masi. "We hebben dit eerder gezien: een groot kampioenschap waar de wedstrijdleider nauw bij betrokken was, zoals Michael Masi een paar jaar geleden tijdens die beroemde laatste ronde tussen Verstappen en Hamilton. Het lijkt erop dat hij meer geduwd lijkt te zijn dan zelf de sprong nam. Dat zou mogelijk betekenen dat hij geen geweldig werk heeft verricht. Wedstrijdleider zijn is niet makkelijk, en het is een baan die lastig op te vullen is sinds de grote Charlie Whiting is overleden. Masi nam het over, had een redelijk seizoen, maar maakte toen een fout. De FIA gaf dit ook toe na Abu Dhabi 2021, wat Hamilton zijn titel kostte, en uiteindelijk Masi zijn baan kostte. Wittich deelde deze rol aanvankelijk met Eduardo Freitas, maar had de positie fulltime overgenomen. Er zijn altijd controverses, zelfs in de laatste races nog."

