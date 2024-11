Wedstrijdleider Niels Wittich neemt afscheid in zijn functie bij de FIA, zo meldt de internationale autosportbond. Het onverwachtse besluit zorgt ervoor dat Rui Marques doorschuift naar de positie van race director.

Wittich werd begin 2022 aangesteld als vervanger van Michael Masi. Laatstgenoemde werd verantwoordelijk gehouden voor dat wat er in Abu Dhabi 2021 gebeurde. Wittich vulde de rol echter wel anders in dan Masi. Zo vertolkte Wittich vooral de rol van wedstrijdleider achter de schermen, in plaats van wat Masi deed; tekst en uitleg voor de camera geven.

Artikel gaat verder onder video

Wittich doet stap terug

"De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich een stap terug doet van zijn positie als F1 race director, omdat hij een nieuwe kans achterna wil gaan", zo schrijft de FIA in de verklaring. "Niels heeft zijn vele verantwoordelijkheden als wedstrijdleider met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst." Rui Marques zal de functie van Wittich overnemen vanaf de eerstkomende Grand Prix, die in Las Vegas. Marques heeft al ervaring als wedstrijdleider opgedaan in de Formule 2 en de Formule 3.

