Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve erkent in gesprek met de Calgary Herald dat hij een aantal slapeloze nachten achter de rug heeft, nu bekend is geworden dat het dertig jaar oude standbeeld van vader Gilles Villeneuve uit het museum is gestolen.

Villeneuve senior kwam vanaf 1977 tot en met 1982 in actie in de Formule 1. De Canadees begon als derde coureur bij McLaren en kwam voor het team uit Woking uiteindelijk één race in actie. Ferrari nam de diensten van Villeneuve later dat jaar over, om Niki Lauda, die dat seizoen kampioen werd, voor twee races te vervangen. Uiteindelijk wist Villeneuve in zijn loopbaan zes Grand Prix-overwinningen over de streep te trekken, maar vooral zijn 'alles of niets'-rijstijl bleef bij de fans hangen. Villeneuve crashte tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België in 1982 op Circuit Zolder en overleed later die avond in het ziekenhuis van Leuven.

Verbijstering overheerst bij Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve werd enkele dagen geleden op de hoogte gebracht van de diefstal van het standbeeld. "Ik ben verbijsterd. Toen ik het hoorde, kon ik nauwelijks slapen. Zulke zielloze wezens verdienen het niet om mens genoemd te worden", zo haalt de kampioen van 1997 direct uit naar de dieven. "Mijn vader vertegenwoordigde Canada over de hele wereld, en er zijn niet veel van zulke mensen. Het is schandalig dat er idioten zijn die tot zo'n daad in staat zijn. Ze hebben geen hart en niets in hun hoofd." Het standbeeld stond zo'n dertig jaar in het Gilles Villeneuve Museum in Berthierville en de stad Berthierville looft een beloning van 12.000 dollar uit aan de gouden tip.

