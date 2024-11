Hoewel er de laatste paar weken veel kritiek op de rijstijl van Max Verstappen is komen te staan, onthult Kick Sauber-aanwinst Gabriel Bortoleto dat hij juist wel opkijkt tegen de drievoudig wereldkampioen en zijn rijstijl. De Braziliaan sluit komend jaar bij Kick Sauber aan en legt in de F1 Nation Podcast uit dat hij vroeger altijd Verstappen wilde zijn.

De twintigjarige Bortoleto heeft onlangs te horen gekregen dat hij komend jaar naast Nico Hülkenberg de kleuren van Kick Sauber gaat verdedigen. Daarmee heeft Brazilië vanaf komend jaar weer een coureur om toe te juichen. Bortoleto wordt daarnaast ondersteund door Fernando Alonso, waarmee hij dus komend seizoen een de baan gaat delen. In zijn jongere jaren was hij echter groot van Verstappen, zo vertelt hij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Synthetische brandstof kan vanaf 2026 krachtsverhouding binnen Formule 1 bepalen

'Rijstijl Verstappen is mooi, maar kan ook wat hard zijn'

Verstappen staat erom bekend dat hij altijd voor de volle honderd procent in de wedstrijd zit en dat bewondert Bortoleto. "Ik hou echt van hoe Max rijdt. Vooral zijn kwalificaties bewonder ik en dan met name hoeveel hij uit de auto haalt tijdens die runs. De manier waarop hij racet, vind ik er mooi uitzien en dat kan natuurlijk soms wat hard zijn en dat hebben we de afgelopen races gezien. Ze vechten echter wel voor een wereldkampioenschap, dus dan verwachten we allemaal dat je zo gaat racen", zo verwijst Bortoleto naar de momentjes tussen Verstappen en Lando Norris.

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Racing heeft knoop doorgehakt rondom positie Pérez in 2025'

Bortoleto dacht vroeger: 'wat had Max gedaan in deze situatie?'

Daarnaast heeft Bortoleto ook in het kartteam gereden waar Verstappen zijn eerste stappen heeft gezet. "Ik heb altijd bewondering gehad voor hoe Max racet, eigenlijk al sinds ik erg jong was en dat kwam omdat ik onderdeel was van het kartteam waar hij is opgegroeid. Daar hadden ze het ook altijd over hem. En ik dacht altijd: wat had Max gedaan als hij in deze situatie zou zitten? Ik wilde denk ik gewoon een beetje zoals hem zijn", aldus Bortoleto.

Gerelateerd