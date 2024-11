Het gaat er volgens het Spaanse Marca op lijken dat Sergio Pérez komend seizoen 'gewoon' bij Red Bull Racing gaat rijden. Over de positie van de Mexicaan in dienst van Red Bull is de afgelopen tijd een heleboel te doen, maar het medium meldt dat 'Checo' een rits aan nieuwe sponsoren aan zich heeft weten te binden, waarmee een totaalbedrag van 30 miljoen dollar is gemoeid.

De 34-jarige Pérez maakt sinds 2021 onderdeel uit van het Oostenrijkse team, als teamgenoot van Max Verstappen. Hoewel Pérez in de eerste seizoenen nog van meerwaarde was voor het Oostenrijkse team, staat de rol van de tweede coureur bij Red Bull inmiddels onder druk. Het constructeurskampioenschap is namelijk uit zicht en Yuki Tsunoda en Liam Lawson zouden kans maken op het stoeltje naast Verstappen in 2025. Wel moet daarbij gezegd worden dat Pérez eerder dit jaar zijn krabbel onder een contractverlenging heeft gezet en volgens het Spaanse medium wordt dat contract uitgediend.

Pérez heeft altijd geloofd in 2025-zitje bij Red Bull

Hoewel Helmut Marko en Christian Horner open waren over de positie van de Mexicaan bij Red Bull Racing, liet Pérez zelf weten dat hij zich geen zorgen maakte. "Je ziet mij in Las Vegas en je ziet mij volgend jaar", zo vertelde de zesvoudig Grand Prix-winnaar in aanloop naar het raceweekend in Brazilië.

Red Bull geeft akkoord op produceren 2025-merchandise Pérez

Volgens Marca klopt de claim van 'Checo', want er zijn namelijk nieuwe sponsoren onderweg, naast de huidige geldschieters die Pérez in het zadel houden. Red Bull zou daarnaast, naar verluidt, al groen licht hebben gegeven om de kleding van volgend jaar en de merchandisingproducten te laten produceren. Daarmee lijkt het zitje van Pérez voor volgend jaar dus een zekerheidje te worden. Welke geldschieters er precies aansluiten bij het portfolio van Pérez, dat weet het medium niet, maar het zou wel uit de groep van geldschieter Carlos Slim komen. De sponsoren die nu aan boord zitten bij Pérez, betalen het salaris van de Mexicaan, wat op zo'n 10 miljoen dollar wordt geschat. Daarnaast levert 'Checo' het Oostenrijkse team zo'n 30 miljoen dollar op. Dat is mede dankzij de vier Grands Prix op het Amerikaanse continent, met de races in Miami, Austin, Mexico en Las Vegas.