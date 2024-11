Hoewel het er eerder dit seizoen op leek of Red Bull Racing Sergio Pérez in aanloop naar de zomerstop zou gaan vervangen, bleek al snel dat 'Checo' ook na de hervatting, in Zandvoort, weer als teamgenoot van Max Verstappen op de grid stond. Het Oostenrijkse team heeft de alternatieven in de simulator gezet, maar volgens Marca konden die niet tippen aan de tijden van Pérez.

Red Bull begon het 2024-seizoen nog met een dominante wagen, maar die dominantie verdampte naarmate het seizoen vorderde. Verstappen kon nog wel in Spanje winnen, maar gaf destijds al aan dat de wagen niet goed aanvoelde. Dat was vooral bij teamgenoot Pérez te merken, die vaker dan eens werd uitgeschakeld in Q1 en diverse keren betrokken was bij een klapper. Het heeft de discussie rondom de toekomst van de Mexicaan bij Red Bull wederom opgelaaid, want ook in 2023 werd getwijfeld aan de prestaties van 'Checo'. Destijds werd echter wel het constructeurskampioenschap binnengehaald, maar dat kan het Oostenrijkse team in 2024 uit het hoofd zetten.

'Lawson, Tsunoda en Ricciardo kon tijdens Pérez niet rijden'

Red Bull heeft openlijk getwijfeld aan de diensten van 'Checo' bij het team en diverse alternatieven uitgeprobeerd, zo meldt het Spaanse medium. Yuki Tsunoda, Liam Lawson, maar ook Daniel Ricciardo hebben afgelopen zomer de kans gekregen om de RB20 in de simulator op de staart te trappen. Die rondetijden werden uiteindelijk vergeleken met wat 'Checo' op de baan heeft weten te rijden, maar geen van de drie mannen wisten de tijden van de Mexicaan te overtreffen. Dat was, naar verluidt, van doorslaggevend belang om Pérez aan te houden voor het 2024-seizoen.

