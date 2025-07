Formule 1-journalist Joe Saward ziet het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing niet als een goed teken. In zijn blog stelt hij dat degenen die de voormalig teambaas uit het team hebben gewerkt, daar snel spijt van zullen krijgen.

Afgelopen woensdag maakte Red Bull bekend dat Horner wordt vervangen door Laurent Mekies. Daarmee kwam er een einde aan de loopbaan van de langstzittende teambaas in de Formule 1. Horner was vanaf de oprichting betrokken bij het team en werd destijds aangesteld als de rechterhand van de inmiddels overleden Dietrich Mateschitz. Volgens Saward heeft Red Bull een fout gemaakt door hem de deur te wijzen.

Mekies heeft grote schoenen om te vullen

"Laurent Mekies is een capabele man, maar het zal niet eenvoudig zijn om de harten en geesten van ‘Horner Racing’ voor zich te winnen. In Motorsport Valley (de regio rond Silverstone) zijn bovendien volop banen beschikbaar voor ervaren mensen," schrijft Saward. Volgens hem was Red Bull Racing de afgelopen jaren in veel opzichten eigenlijk "Horner Racing". "Er bestaat vrees dat het vertrek van Horner geen goed nieuws is voor het team. Hij heeft Red Bull Racing opgebouwd en succesvol gemaakt. Red Bull betaalde ervoor, maar hij leidde het. Juist dát is deels de reden van zijn vertrek: de machthebbers in Oostenrijk vonden het onaangenaam dat Horner als belangrijker werd gezien dan zijzelf."

Spijt van ontslag Horner?

De journalist legt uit dat het vervangen van een teambaas in de Formule 1 niet te vergelijken is met het wisselen van een trainer bij een voetbalelftal. Bovendien, stelt hij, is Horner onlosmakelijk verbonden met de vele successen van het team. "Ik denk dat degenen die Horner eruit hebben gewerkt, daar snel spijt van zullen krijgen. En men kan zich alleen maar afvragen wat Mateschitz had gedacht van het gedrag van zijn opvolgers."

Saward waarschuwt dat Red Bull moet oppassen niet hetzelfde pad te volgen als Alpine: "Mensen die zonder voldoende kennis aan een F1-team morrelen, creëren de Alpines van morgen. Succesvolle teams zijn vaak ontspoord toen nieuwe leiders binnenkwamen en dachten het beter te weten."

