Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert bevindt George Russell zich momenteel in een lastige positie bij Mercedes. De analist stelt dat de komst van het toptalent Kimi Antonelli en de aanhoudende geruchten rondom Max Verstappen de druk op de Brit flink opvoeren. Dat laat de voormalig Grand Prix-winnaar weten bij Vision4Sport.

Russell beschikt momenteel over een verbintenis die tot het einde van dit kalenderjaar loopt. Hoewel teambaas Toto Wolff onlangs nog aangegeven heeft tevreden te zijn met zijn huidige rijdersduo en een mogelijke overstap van Verstappen naar de achtergrond schoof, ziet Herbert dat de dynamiek binnen het team aan het veranderen is. "George heeft slechts een eenjarig contract. Soms is het geen fijn gevoel als je het idee hebt dat Kimi de voorkeur krijgt, en dan heb je ook nog de geruchten over Max", stelt Herbert.

Antonelli werd in oktober vorig jaar officieel gepresenteerd als vaste coureur voor dit seizoen. De jonge Italiaan heeft inmiddels indruk gemaakt met overwinningen in China en Japan, wat zijn positie binnen de renstal versterkt. Herbert benadrukt dat dit meespeelt in het hoofd van Russell. "Kimi is de nieuwkomer. Hij heeft waarschijnlijk een iets betere klik met Toto. George voelt dat misschien wel", aldus Herbert. Toch ziet hij daar ook een voordeel in. "Dat kan tegelijkertijd meespelen, maar soms is dat juist goed. Hij kan zoiets hebben van: bekijk het maar, ik ga een punt maken en jouw jongen verslaan", voegt hij daaraan toe.

Macht naar zich toetrekken

Om zijn toekomst bij de Zilverpijlen veilig te stellen, moet Russell volgens Herbert de macht binnen het team naar zich toe proberen te trekken. "De enige manier waarop je dat kunt stoppen, is door het kampioenschap te winnen. George moet heel hard werken binnen zijn eigen kleine ecosysteem om ervoor te zorgen dat hij voor iedereen de juiste dingen doet, zodat ze uiteindelijk denken: we vertrouwen hem, hij is zo betrouwbaar en we hebben hem nodig", legt hij uit.

Daarbij is het cruciaal dat kostbare misstappen worden vermeden. Tijdens de recente Grand Prix van Japan verloor Russell bij de start direct posities, wat hem uiteindelijk op een vierde plaats deed belanden, terwijl zijn teamgenoot de race won. Wolff uitte na afloop kritiek op deze fouten in de openingsfase. Herbert sluit zich daarbij aan en wijst op de verantwoordelijkheid van de coureur. "Dat is soms de realiteit en daarom moet een coureur verantwoordelijkheid nemen voor zijn situatie. Hij moet diep gaan, proberen de boel naar zijn hand te zetten en niet de fout maken die we in Japan zagen, waar Toto op doelde. Dat soort dingen mogen niet gebeuren", besluit Herbert.

