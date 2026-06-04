Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap
Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap
Het raceweekend in Monaco staat voor de deur en zoals gebruikelijk vinden op donderdag de persconferenties en mediamomenten plaats waarin we de coureurs aan het woord horen. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.
Dit weekend staat in Monte Carlo het koningsnummer van de Formule 1 op het programma en in het prinsendom verzamelden de teams en coureurs op donderdag voor de traditionele mediadag. Alle coureurs kwamen aan het woord, zo ook Max Verstappen. De Nederlander had onder meer het één en ander te zeggen over de kritiek die hij Red Bull gaf in Canada en stipte hij al vast de zwakke punten aan van zijn wagen. Ondertussen kregen Charles Leclerc en Lando Norris te horen dat ze morgen op het matje moeten komen.
Kroatië stap dichter bij Formule 1-race: gloednieuw circuit krijgt groen licht
Het ambitieuze project voor de bouw van een gloednieuw Formule 1-circuit in Kroatië heeft definitief groen licht gekregen. Het zogeheten Croatia Ring-project, gelegen nabij de stad Slunj, ontving eerder deze week de cruciale goedkeuring voor het milieueffectrapport. Hiermee is een belangrijke administratieve horde genomen voor de daadwerkelijke realisatie van de omloop, die ontworpen is volgens de hoogste standaarden van de internationale autosportbond FIA. Lees hier het hele artikel over de mogelijke race in Kroatië.
Horner lijkt streep door F1-comeback te zetten en vindt nieuwe uitdaging
Christian Horner heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de internationale zakenwereld, bijna een jaar nadat hij na een dienstverband van twintig jaar werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. De voormalig topman van de renstal uit Milton Keynes gaat per direct aan de slag als speciaal adviseur voor investeringen in premium sporten bij de Britse investeringsmaatschappij Oakley Capital. Hiermee zet de 52-jarige Brit voorlopig een streep door een snelle terugkeer in de paddock van de Formule 1. Lees hier het hele artikel over Christian Horner.
Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'
Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige wagen van Red Bull Racing weliswaar redelijk presteert in langzame bochten, maar zwaar tekortschiet op het gebied van hobbels en kerbstones. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.
Leclerc en Norris naar stewards geroepen wegens te laat verschijnen op persconferentie
Lando Norris en Charles Leclerc moeten zich vrijdagochtend melden bij de stewards tijdens het raceweekend in Monaco. De regerend wereldkampioen en de coureur van Ferrari worden op het matje geroepen vanwege een ongebruikelijke overtreding van de reglementen rondom de officiële persconferentie. Lees hier het hele artikel over de onderzoeken naar Charles Leclerc en Lando Norris.
Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"
Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over de felle kritiek die hij uitte aan het adres van Red Bull Racing na de teleurstellende zaterdag in Canada. De Nederlander voelde zich op dat moment niet gehoord door zijn team en stelt dat zijn uitbarsting nodig was om iedereen binnen de formatie scherp te houden. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen betrokken bij grote rol in online rel, Russell stevig aangepakt: "Kleine jongen" | GPFans Recap
- 2 juni 2026 21:45
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Verstappen krijgt bijval in kritiek op Monaco, kansen Red Bull laag ingeschat
F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen
Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel"
Net binnen
Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Antonelli na vier zeges op rij klaar voor gevecht: 'Hard racen, maar wel slim'
- 3 uur geleden
Verstappen over kritiek op Monaco: 'Vroeger schreeuwden mensen thuis, nu online'
- 3 uur geleden
- 2
Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 46
Hadjar over Verstappen: 'Hij houdt niets achter omdat hij weet hoe sterk hij is'
- Gisteren 19:59
Russell schuift favorietenrol naar Antonelli: 'Aan hem om dit niet te verliezen'
- Gisteren 19:25
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei