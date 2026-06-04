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Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025

Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap

Max Verstappen,FIA,Red Bull,Belgium,2025 — Foto: © IMAGO

Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het raceweekend in Monaco staat voor de deur en zoals gebruikelijk vinden op donderdag de persconferenties en mediamomenten plaats waarin we de coureurs aan het woord horen. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.

Dit weekend staat in Monte Carlo het koningsnummer van de Formule 1 op het programma en in het prinsendom verzamelden de teams en coureurs op donderdag voor de traditionele mediadag. Alle coureurs kwamen aan het woord, zo ook Max Verstappen. De Nederlander had onder meer het één en ander te zeggen over de kritiek die hij Red Bull gaf in Canada en stipte hij al vast de zwakke punten aan van zijn wagen. Ondertussen kregen Charles Leclerc en Lando Norris te horen dat ze morgen op het matje moeten komen.

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