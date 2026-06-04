Twee coureurs op vrijdagochtend naar de stewards, Verstappen verklaart Red Bull-woede | GPFans Recap

Het raceweekend in Monaco staat voor de deur en zoals gebruikelijk vinden op donderdag de persconferenties en mediamomenten plaats waarin we de coureurs aan het woord horen. In deze GPFans Recap zorgen we dat je weer helemaal up-to-date bent.

Dit weekend staat in Monte Carlo het koningsnummer van de Formule 1 op het programma en in het prinsendom verzamelden de teams en coureurs op donderdag voor de traditionele mediadag. Alle coureurs kwamen aan het woord, zo ook Max Verstappen. De Nederlander had onder meer het één en ander te zeggen over de kritiek die hij Red Bull gaf in Canada en stipte hij al vast de zwakke punten aan van zijn wagen. Ondertussen kregen Charles Leclerc en Lando Norris te horen dat ze morgen op het matje moeten komen.

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Kroatië stap dichter bij Formule 1-race: gloednieuw circuit krijgt groen licht

Het ambitieuze project voor de bouw van een gloednieuw Formule 1-circuit in Kroatië heeft definitief groen licht gekregen. Het zogeheten Croatia Ring-project, gelegen nabij de stad Slunj, ontving eerder deze week de cruciale goedkeuring voor het milieueffectrapport. Hiermee is een belangrijke administratieve horde genomen voor de daadwerkelijke realisatie van de omloop, die ontworpen is volgens de hoogste standaarden van de internationale autosportbond FIA. Lees hier het hele artikel over de mogelijke race in Kroatië.

Horner lijkt streep door F1-comeback te zetten en vindt nieuwe uitdaging

Christian Horner heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de internationale zakenwereld, bijna een jaar nadat hij na een dienstverband van twintig jaar werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. De voormalig topman van de renstal uit Milton Keynes gaat per direct aan de slag als speciaal adviseur voor investeringen in premium sporten bij de Britse investeringsmaatschappij Oakley Capital. Hiermee zet de 52-jarige Brit voorlopig een streep door een snelle terugkeer in de paddock van de Formule 1. Lees hier het hele artikel over Christian Horner.

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Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'

Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige wagen van Red Bull Racing weliswaar redelijk presteert in langzame bochten, maar zwaar tekortschiet op het gebied van hobbels en kerbstones. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.

Leclerc en Norris naar stewards geroepen wegens te laat verschijnen op persconferentie

Lando Norris en Charles Leclerc moeten zich vrijdagochtend melden bij de stewards tijdens het raceweekend in Monaco. De regerend wereldkampioen en de coureur van Ferrari worden op het matje geroepen vanwege een ongebruikelijke overtreding van de reglementen rondom de officiële persconferentie. Lees hier het hele artikel over de onderzoeken naar Charles Leclerc en Lando Norris.

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Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"

Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over de felle kritiek die hij uitte aan het adres van Red Bull Racing na de teleurstellende zaterdag in Canada. De Nederlander voelde zich op dat moment niet gehoord door zijn team en stelt dat zijn uitbarsting nodig was om iedereen binnen de formatie scherp te houden. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn uitspraken.

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