Jumbo Supermarkten heeft een landelijke ticketactie gelanceerd waarmee fans met vijftig procent korting naar de 'Super Friday' van de Dutch Grand Prix kunnen. Voor de allerlaatste editie van het raceweekend in Zandvoort, dat later dit jaar plaatsvindt, wil de supermarktketen trouwe klanten belonen met een eenmalige aanbieding.

De actie richt zich specifiek op de vrijdag, aangezien de zaterdag en zondag van het evenement inmiddels volledig zijn uitverkocht. Het raceweekend, dat gepland staat van 21 tot en met 23 augustus, markeert het definitieve afscheid van de Formule 1 in Nederland. De organisatie spreekt dan ook van de 'Final Lap'. Omdat het contract na dit jaar niet wordt verlengd, is het de laatste kans om de koningsklasse van de autosport live in de Noord-Hollandse duinen te aanschouwen.

Vrijdag sprintkwalificatie

Waar de vrijdag voorheen vooral in het teken stond van vrije trainingen, is dat dit jaar anders. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse Grand Prix wordt er een sprintformat gehanteerd. Dit betekent dat de coureurs op vrijdagmiddag, direct na de eerste vrije training, al de baan op moeten voor de sprintkwalificatie. Naast de actie op de baan is er een uitgebreid entertainmentprogramma aangekondigd. Zodra het raceprogramma erop zit, verandert de Fanzone in een festivalterrein met Afrojack als internationale headliner. Verder treden onder meer Flemming, Kraantje Pappie, Snelle en de Snollebollekes op.

Cirkel is rond

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, is verheugd met het initiatief van de supermarktketen. "Het zegt veel dat Jumbo zich juist voor deze laatste editie inzet om voor de fans van het eerste uur de Dutch Grand Prix mogelijk te maken", zo laat hij optekenen. Volgens Lammers is dit het ultieme moment om het publiek nog een keer samen te brengen. "Dit voelt dan ook als het rondmaken van de cirkel. Dit is de Final Lap. De laatste kans om Formule 1 hier live mee te maken. Dat we dat moment samen met Jumbo kunnen delen met een breed publiek, maakt het extra bijzonder", aldus de sportief directeur. De landelijke campagne loopt van 22 april tot en met 5 mei. Klanten van de supermarkt krijgen de korting bij aanschaf van geselecteerde actieproducten.

