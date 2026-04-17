Antonelli wil liever niet 'Kimi' genoemd worden: "Belangrijk dat ze dit laten zien"
Andrea Kimi Antonelli ziet het liefst dat de buitenwacht zijn volledige naam gebruikt. De coureur van Mercedes staat in de Formule 1-paddock weliswaar voornamelijk bekend als 'Kimi', maar hij hecht er veel waarde aan dat ook zijn eerste voornaam wordt genoemd. Hoewel hij de roepnaam in de racewereld accepteert, wil de jonge Italiaan waar mogelijk zijn complete naam naar voren schuiven.
De discussie rondom zijn naam kwam eerst aan het licht, nadat Antonelli vorige maand zijn eerste Grand Prix-zege boekte in China. Tijdens de festiviteiten na afloop van de race de Mercedes-coureur op het podium per abuis geïntroduceerd als Kimi Räikkönen. Hoewel Antonelli's tweede naam overeenkomt met die van de wereldkampioen van 2007, is hij daar echter niet naar vernoemd.
Buiten de Formule 1 noemt niemand hem 'Kimi'
De huidige leider in het wereldkampioenschap begrijpt goed waarom de kortere versie vaak de voorkeur krijgt. "Natuurlijk is Andrea Kimi Antonelli een vrij lange naam, maar ik denk dat iedereen me Kimi noemt omdat het een zeer bekende naam is in de autosportwereld", stelt Antonelli tegenover de BBC. Toch grijpt hij momenten aan om de volledige versie te benadrukken. "We hebben bijvoorbeeld deze doos voor een goed doel gemaakt om weg te geven, en in eerste instantie wilden ze daar 'Kimi Antonelli' op zetten, maar ik heb gevraagd om er 'Andrea Kimi Antonelli' op te zetten, want dat is per slot van rekening mijn volledige naam", legt hij uit. "Natuurlijk ben ik meer bekend als Kimi dan als Andrea, maar ik vind het ook belangrijk dat ik mijn volledige naam laat zien", aldus de coureur.
Binnen de muren van zijn eigen huis ligt de situatie overigens anders. Waar teambaas Toto Wolff en de rest van de Formule 1-wereld hem steevast Kimi noemen, gebruiken zijn naasten zijn eerste voornaam. "In de racewereld noemen ze me natuurlijk alleen Kimi, en daar heb ik vrede mee, maar thuis noemen mijn beste vrienden me Andrea", verduidelijkt hij.
