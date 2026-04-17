Red Bull Racing beschikt intern over twee coureurs die een eventueel vertrek van Max Verstappen zouden kunnen opvangen. Isack Hadjar levert momenteel uitstekend werk als teamgenoot van de Nederlander en weet hem scherp te houden. Daarnaast wordt de jonge debutant Arvid Lindblad gezien als een serieuze optie voor de toekomst van het team.

De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is momenteel een veelbesproken onderwerp binnen de Formule 1. Hoewel de Nederlander nog een doorlopend contract heeft, uitte hij de afgelopen tijd forse kritiek op de nieuwe technische reglementen van dit seizoen. Daarbij gaf hij aan te overwegen om te stoppen als de sport niet de juiste richting inslaat. Ook het aanstaande vertrek van zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase, die na volgend jaar de overstap naar McLaren maakt, voedt de geruchten over een mogelijk afscheid.

Red Bull bereid op vertrek Verstappen

Binnen de eigen gelederen lijkt het team echter voorbereid. Ten minste, dat vindt Johnny Herbert. De eenentwintigjarige Hadjar, die dit seizoen Yuki Tsunoda verving bij de hoofdmacht, maakt het Verstappen momenteel knap lastig. "Ik denk dat Red Bull intern twee coureurs heeft die de klus kunnen klaren", klinkt het bij Vision4Sport. "Hadjar levert op dit moment heel goed werk. Hij houdt Max scherp, zelfs als Max misschien niet helemaal in de juiste gemoedstoestand verkeert vanwege de situatie die speelt rond zijn negativiteit over hoe de auto's presteren op het circuit". Daarmee heeft de Fransman de situatie voor de regerend kampioen iets gecompliceerder weten te maken.

Plafond voor Hadjar

Toch blijft het de vraag of de jonge Fransman het absolute topniveau kan aantikken als het team nog sneller wordt. Bepaalde coureurs bereiken een bepaald niveau en stagneren daar. "Als Red Bull nog twee stappen omhoog zou doen en laten we zeggen een seconde per ronde sneller zou worden, zou Hadjar dat dan aankunnen?" wordt er hardop afgevraagd. Voor de absolute grootheden is dat plafond er niet. "Max? Absoluut. Senna, absoluut, Michael Schumacher, absoluut. Zij waren altijd in staat om dat te doen. Het plafond gaat letterlijk oneindig door. Er is geen limiet". Of Hadjar zichzelf naar dat volgende niveau kan tillen, moet nog blijken.

Lindblad als potentiële oplossing

Naast Hadjar kijkt men nadrukkelijk naar de pas achttienjarige Lindblad. De Brit is dit jaar de enige volwaardige debutant op de grid en rijdt naast Liam Lawson voor het zusterteam Racing Bulls. Tijdens de seizoensopener in Australië wist hij direct vier punten te scoren met een achtste plaats. Na drie verreden races bezet hij momenteel de elfde positie in het wereldkampioenschap.

Deze prestaties maken hem een logische kandidaat voor de toekomst volgens de voormalig FIA-steward. "Hadjar is één ding. Je hebt Arvid Lindblad, wat een andere potentiële oplossing is als Max vertrekt", luidt de conclusie over de talentenpoel. "Ik denk dat Arvid de juiste ingrediënten heeft om dat gat op te kunnen vullen. Dus ze hebben intern opties, om het zo maar te zeggen". De ultieme test blijft echter of deze jonge talenten zich kunnen ontwikkelen tot meervoudig racewinnaars en wereldkampioenen.

Infrastructuur en mentaliteit

Uiteindelijk draait het succes van het team niet alleen om de coureurs, maar om de gehele infrastructuur. Red Bull heeft met de huidige talenten een tijdelijke oplossing die perfect kan passen bij de huidige situatie, waardoor er vanuit het perspectief van de rijders geen grote zorgen lijken te zijn. "Het heeft meer te maken met die leidinggevende figuren en die infrastructuur die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je alle juiste ingrediënten, de juiste mensen en de juiste mentaliteit hebt om het vooruit te helpen", klinkt het tot slot.

